Unter Mittwoch, 5. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1895: In Hastings findet das erste Frauenschachturnier der Welt statt. Siegerin ist Lady Thomas.

1915: Deutsche Truppen erobern Warschau. Der deutschen Fliegertruppe gelingt an der Bzura der erste Bord-Boden-Funkverkehr zur Leitung des Artilleriefeuers.

1930: Ludwig Mies van der Rohe wird die Leitung des Bauhauses Dessau übertragen.

1940: Italienische Truppen beginnen von Abessinien (Äthiopien) aus mit der Eroberung Britisch-Somalilands.

1945: In Jugoslawien erlässt Marschall Tito eine Amnestie für politische Gefangene. Ausgenommen sind Kriegsverbrecher und Angehörige der kroatischen faschistischen Ustascha-Organisation.

1950: In Stuttgart verkünden die ostdeutschen Landsmannschaften die "Charta der Heimatvertriebenen".

1950: Der Deutsche Akademische Austauschdienst wird neu gegründet.

1955: Die Mitglieder der Europäischen Zahlungsunion (EZU) unterzeichnen das die EZU ablösende Europäische Währungsabkommen.

1960: Obervolta (heute: Burkina Faso) wird von Frankreich unabhängig.

1990: Erstmals seit Kriegsende landet eine Maschine der Lufthansa auf einem Berliner Flughafen.

1995: Kroatische Truppen nehmen die Krajina-Hauptstadt Knin ein.

1995: 20 Jahre nach dem Ende des Vietnamkriegs unterzeichnen die USA und Vietnam ein Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen.

2005: Der deutsche Axel-Springer-Konzern übernimmt für 2,47 Mrd. Euro die Mehrheit an der Münchner Pro-Sieben Sat.1 Media AG.

2010: In der kleinen Gold- und Kupfermine San José in der chilenischen Atacama-Wüste werden 33 Bergleute verschüttet. Zunächst besteht kaum Hoffnung für sie. Doch nach 17 Tagen werden sie entdeckt - unversehrt in mehr als 600 Metern Tiefe. Es läuft eine beispiellose Rettungsaktion an, an der auch drei österreichische Experten mit einer Spezialwinde beteiligt sind. Zunächst rechnet man damit, die Kumpel bis Weihnachten befreien zu können. Doch die Bohrarbeiten gehen wesentlich schneller voran. Mitte Oktober wird das Wunder von Chile wahr: Alle 33 Kumpel werden unversehrt geborgen.



Geburtstage: Guy de Maupassant, frz. Novellist (1850-1893); Erich Kleiber, öst. Dirigent (1890-1956); Rupert Feuchtmüller, öst. Kunsthistoriker (1920-2010); Neil Armstrong, US-Astronaut/1. Mensch auf dem Mond (1930-2012); Michal Kováč, slowak. Politiker (1930-2016); Michael Ballhaus, dt. Kameramann (1935-2017); Rosi Mittermaier, dt. Ex-Skirennläuferin (1950); John Whitaker, brit. Springreiter (1955).

Todestage: Ferdinand Ritter von Hebra, öst. Dermat. (1816-1880); Friedrich Engels, dt. Philosoph/Politiker (1820-1895); Gustav von Wangenheim, dt. Dramatiker (1895-1975); Carmen Miranda, portug. Sängerin (1909-1955); Otto Wiener, öst. Opernsänger (1911-2000); Sir Alec Guinness, brit. Schauspieler (1914-2000).

Namenstage: Oswald, Abel, Dominika, Stanislaus, Eva-Maria, Hermann, Afra.

Quelle: SN