Unter Sonntag, 5. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1326: In Wien legt eine Feuersbrunst zwei Drittel der Stadt in Schutt und Asche.

1786: Eröffnung des Königlichen National-Theaters in Berlin.

1936: Der VIII. Außerordentliche Sowjetkongress nimmt eine neue, die Stalinsche Verfassung, für die UdSSR an.

1941: Im Raum von Kalinin beginnen Sowjettruppen eine Gegenoffensive gegen die Front der deutschen 9. Armee, die von Hitler geplante rasche "Zerschlagung der Sowjetunion" ist damit gescheitert.

1946: New York wird zum ständigen Sitz der Vereinten Nationen bestimmt.

1946: Vor dem US-Militärgerichtshof in Nürnberg beginnt der Prozess gegen 23 der Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagte deutsche Ärzte der Nazizeit.

1956: Bis zu diesem Tag wurden in Österreich rund 111.000 Ungarnflüchtlinge aufgenommen, 37.000 reisten ins Ausland weiter.

1976: Die Schweizer Stimmbürger lehnen in einem Referendum die Einführung der 40-Stunden-Woche ab.

1976: In Frankreich wird die neue gaullistische Sammlungsbewegung RPR (Rassemblement pour la République) unter Vorsitz von Premierminister Jacques Chirac gegründet.

1996: Die Altstadt von Salzburg sowie Schloss und Park Schönbrunn werden in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

2001: Die Bonner Afghanistan-Konferenz beschließt die Einsetzung einer Übergangsregierung unter dem Vorsitz des Paschtunen Hamid Karzai.



Geburtstage: Joseph Clemens, dt. Kurfürst (1671-1723); Henry Poulaille, frz. Schriftsteller (1896-1980); Carl Ferdinand Cori, US-Biochemiker öst. Hrkft.; Nobelpreis 1947 (1896-1984); Walt Disney, US-Cartoonist (1901-1966); Werner Heisenberg, dt. Physiker, Nobelpreis 1932 (1901-1976); Alfred Manessier, frz. Maler/Grafiker (1911-1993); Hilary Koprowski, US-Virologe poln. Hrkft.; 1950 Entdecker der ersten Polioschutzimpfung mit lebenden Viren (1916-2013); Eeva-Liisa Manner, finn. Lyrikerin (1921-1995); Louis de Froment, frz. Dirigent (1921-1994); James Cleveland, US-Sänger/Komponist (1931-1991); José Carreras, span. Tenor (1946); Patricia Kaas, frz. Chansonsängerin (1966).

Todestage: Niels Stensen, dän. Arzt und Naturforscher (1638-1686); Wolfgang Amadeus Mozart, öst. Komponist (1756-1791); Claude Monet, frz. Maler (1840-1926); Hans Richter, öst.-ungar. Dirigent (1843-1916); Anton Benya, öst. Politiker (SPÖ) (1912-2001); David Bronstein, russ. Schachgroßmeister (1924-2006).

Namenstage: Gerald, Arno, Sabbas, Reinhard, Sola, Justinia, Herwig, Abigail, Attala, Hartwig, Niels, Nikolaus.