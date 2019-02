Unter Dienstag, 5. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1649: Karl II. Stuart wird (nach der Hinrichtung seines Vaters Karl I. in London) zum König von Schottland ausgerufen. (Durch die Restauration von 1660 gelangt er auf den englischen Thron.)

1679: Im Frieden von Nimwegen, der den Holländischen Krieg beendet, tritt Kaiser Leopold I. Freiburg an Frankreich ab.

1879: Werner Siemens prägt in einem Schreiben an den deutschen Generalpostmeister Heinrich von Stephan den Begriff "Elektrotechnik".

1889: Kronprinz Rudolf, der in Mayerling seine 18-jährige Geliebte Baronesse Mary Vetsera mit in den Tod genommen hat, wird in der Kapuzinergruft in Wien beigesetzt.

1904: Das Kaiserreich Japan bricht die Beziehungen zu Russland ab.

1919: Als erstes deutsches Passagierflugzeug fliegt eine "Junkers F-13" von Berlin nach Weimar.

1929: Zum "Schutz der zivilisierten Menschheit vor dem Bolschewismus" ruft der Chef der Deutschnationalen Volkspartei, Alfred Hugenberg, amerikanische Politiker und Wirtschaftsführer auf, mit Deutschland zusammenzuarbeiten.

1949: Als Sammelbecken für die 1945 von der Teilnahme an den Nationalratswahlen ausgeschlossenen ehemaligen Nationalsozialisten wird in Salzburg der VdU ("Verband der Unabhängigen") gegründet. Die Initiatoren sind Herbert Kraus und Viktor Reimann. Aus dem VdU geht später die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hervor.

1959: In der Pariser Comédie des Champs-Élysées wird das Schauspiel "General Quixotte oder Der verliebte Reaktionär" von Jean Anouilh uraufgeführt.

1974: Papst Paul VI. enthebt den seit 1971 exilierten ungarischen Primas Kardinal József Mindszenty vom Amt des Erzbischofs von Esztergom (Gran). Damit verliert der von den kommunistischen Machthabern verfolgte Kardinal, der 15 Jahre in der US-Botschaft in Budapest verbracht hatte, auch die Primatialwürde. Mindszenty stand der neuen vatikanischen Ostpolitik im Weg.

1979: In Shanghai kommt es während des chinesischen Frühlingsfestes (Mondneujahr) zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Jugendlichen, die Anspruch auf einen Arbeitsplatz in der Stadt erheben und gegen die Verschickung aufs Land Widerstand leisten.

1994: Bei einem Granatenangriff auf den zentralen Marktplatz von Sarajevo werden 68 Menschen getötet, mehr als 200 weitere verwundet.

2004: Der "Vater" der pakistanischen Atombombe, Abdul Qadeer Khan, der gestanden hat, geheime Informationen an den Iran, Libyen und Nordkorea weitergegeben zu haben, wird von Staatschef General Pervez Musharraf begnadigt.



Geburtstage: Johan Ludvig Runeberg, finn.-schwed. Dichter (1804-1877); Jovan Ducic, serb. Dichter (1874-1943); William Seward Burroughs, US-Schriftst. (1914-1981); Sir Alan Lloyd Hodgkin, brit. Physiologe (1914-1998); Silvius Magnago, Südtiroler Politiker (1914-2010); Andreas Papandreou, griech. Staatsmann, Ministerpräs. 1981-89 u. 1993-96 (1919-1996); Hilde Sochor, öst. Schauspielerin (1924-2017); Fred Sinowatz, öst. Politiker, Bundeskanzler 1983-86, SPÖ-Vors. 1983-88 (1929-2008); Wieland Schmied, dt.-öst. Kunsthistoriker (1929-2014); Kurt Beck, dt. Politiker (1949).

Todestage: Moriz Haupt, dt. Altphilologe (1808-1874); Curt Sachs, dt. Musikwiss. (1881-1959); Tiana Lemnitz, dt. Opernsängerin (1897-1994); Hermann Abs, dt. Bankier (1901-1994); Manès Sperber, frz.-jüd. Schriftsteller aus Galizien (1905-1984); Vassily Leontief, US-Wirtschaftswiss. russ. Herk. (1906-1999); Dana Vávrová, dt. Schauspielerin tschech. Herk (1967-2009).

Namenstage: Agatha, Adelheid, Modestus, Ingenuin, Albuin, Hildegard, Domitian, Paul, Elisabeth, Klemens.

