Unter Samstag, 5. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

62: Siebzehn Jahre vor ihrer völligen Zerstörung wird die römische Stadt Pompeji am Fuße des Vulkans Vesuv durch ein Erdbeben schwer beschädigt.

1742: Geburt des Burgtheaters: Maria Theresia gestattet Joseph Selliers, den Ballsaal an der Nordostecke der Wiener Hofburg zu einem Theater umzubauen. 1748 wird das "Theater nächst der Burg" eröffnet.

1852: Die Kunstsammlungen der russischen Zaren in der Eremitage in Sankt Petersburg werden als Museum öffentlich zugänglich. Den Grundstock bildet die von Katharina II. gegründete Gemäldegalerie.

1917: Nach mehrjährigem Bürgerkrieg gibt sich Mexiko mit einer neuen Verfassung die für die damalige Zeit fortschrittlichsten arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Die Bodenschätze werden verstaatlicht, Kirche und Staat strikt voneinander getrennt.

1937: In Wien wird der Film "Der Mann, von dem man spricht" mit Heinz Rühmann, Hans Moser und Theo Lingen uraufgeführt.

1992: Schwere Unruhen in Algerien fordern über 40 Todesopfer. Regierung und Militär setzen eine Verhaftungswelle gegen islamische Fundamentalisten in Gang.

2007: Starjournalist und "News"-Mitherausgeber Alfred Worm stirbt im 62. Lebensjahr an den Folgen einer Grippe.

2017: Die New England Patriots gewinnen im dramatischsten Finale der NFL-Geschichte ihre fünfte Super Bowl. Angeführt vom überragenden Star-Quarterback Tom Brady setzt sich der Favorit in Houston mit 34:28 nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons durch. Die Patriots schaffen damit nach einem Rückstand von 25 Punkten (3:28) eine nie da gewesene Aufholjagd.



Geburtstage: Albert Paris Gütersloh (eigtl. A. Konrad Kiehtreiber), öst. Schriftst. und Maler (1887-1973); Georg Saiko, öst. Schriftsteller (1892-1962); Hilde Benjamin, dt. Politikerin (1902-1989); Paul Nevermann, dt. Politiker (1902-1979); Walter Nausch, öst. Fußballer/Trainer (1907-1957); Hans Bender, dt. Psychologe (1907-1991); Pierre Pflimlin, frz. Politiker (1907-2000); Otto Karl Edelmann, öst. Opernsänger (1917-2003); Cesare Maldini, ital. Fußballspieler (1932-2016); Gaston Roelants, ehem. belg. Leichtathlet (1937); Benoît Jacquot, frz. Regisseur (1947); Jennifer Jason Leigh, US-Schauspielerin (1962); Kronprinzessin Mary von Dänemark (1972); Neymar, brasilian. Fußballspieler (1992).

Todestage: Pasquale Paoli, korsischer Freiheitskämpfer (1725-1807); Ludwig Thuille, öst. Komponist (1861-1907); Lou Andreas-Salomé, russ.-dt. Schriftstellerin (1861-1937); Jacques Ibert, frz. Komponist (1890-1962); Hans Fallada, dt. Schriftsteller (1893-1947); Pamela Harriman, US-Diplomatin (1920-1997); Alfred Worm, öst. Journalist (1945-2007).

Namenstage: Agatha, Adelheid, Modestus, Ingenuin, Albuin, Hildegard, Domitian, Paul, Elisabeth, Klemens.