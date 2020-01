Unter Sonntag, 5. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1665: Denis de Sallo bringt in Paris die erste regelmäßig erscheinende Zeitschrift unter dem Titel "Journal des Savants" - für Wissenschaft, Literatur und Recht - heraus.

1895: Der deutsche Physiker Wilhelm Röntgen gibt die Entdeckung der später nach ihm benannten Strahlen bekannt.

1920: Adolf Hitler übernimmt die Leitung der Propagandaarbeit in der "Deutschen Arbeiterpartei", der Vorläuferin der NSDAP.

1965: Thronwechsel in Saudi-Arabien: König Ibn Saud wird wegen Verschwendungssucht von seinem Bruder Kronprinz Faisal zur Abdankung gezwungen und verlässt das Land.

1965: Die sowjetische Regierung rehabilitiert die im Zweiten Weltkrieg umgesiedelten 400.000 Wolgadeutschen, die von Stalin der Nazi-Kollaboration beschuldigt worden waren.

1970: Der US-Gewerkschaftsfunktionär Joseph Yablonski, seine Frau und seine Tochter werden in ihrem Haus erschossen aufgefunden. Der Chef der Bergarbeitergewerkschaft, Tony Boyle, wird später wegen Mordes verurteilt.

2000: Auf Anordnung der US-Einwanderungsbehörde soll das kubanische Flüchtlingskind Elian in seine Heimat zurückgebracht werden.



Geburtstage: King C. Gillette, US-Erfinder und Industr. (1855-1932); Yves Tanguy, frz. Maler (1900-1955); Karl Friedrich, öst. Kammersänger (1905-1981); Arturo Benedetti Michelangeli, ital.Pianist (1920-1995); John Roberts Opel, US-Industrieller, ehem. IBM-Chef (1925-2011); Roger Spottiswoode, US-Filmregisseur (1945); Elfriede Eder, ehem. öst. Skirennläuferin (1970); Bradley Cooper, US-amer. Schauspieler (1975).

Todestage: Adolph Fürst Auersperg, öst. Staatsmann (1821-1885); Otto Nußbaumer, öst. Physiker (1876-1930); Max Born, dt. Physiker (1882-1970); Diether Krebs, dt. Schauspieler (1947-2000).

Namenstage: Simeon, Gerlach, Amelia, Edward, Telesphor, Roger, Johann, Nepomuk, Emilie, Eminold, Eduard.



Quelle: SN