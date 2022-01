Unter Mittwoch, 5. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1477: Herzog Karl der Kühne von Burgund fällt vor Nancy im Kampf gegen eine von Herzog René von Lothringen geführte Koalition lothringischer, eidgenössischer und österreichischer Truppen.

1527: Felix Manz wird durch Ertränken in Zürich hingerichtet und wird damit zum Märtyrer der Täuferbewegung.

1757: Ein Mordanschlag auf Ludwig XV. in Versailles missglückt. Der Attentäter Jean-François Damiens wird hingerichtet.

1762: Nach dem Tod der Zarin Elisabeth besteigt ihr Neffe, der Herzog von Holstein-Gottorp, als Peter III. den russischen Thron. Er war seit 1745 mit Sophie von Anhalt-Zerbst, der späteren Zarin Katharina II., vermählt.

1957: US-Präsident Dwight D. Eisenhower verkündet eine Schutzgarantie der USA für Nahost-Staaten, die Eisenhower-Doktrin.

1957: Die ersten drei Divisionen der deutschen Bundeswehr werden unter das Kommando der NATO gestellt.

1962: Einführung des ersten serienmäßigen Wankelmotors der Firma NSU, Modell KKM 150, 150ccm

1997: Ein Geheimtreffen des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu mit dem palästinensischen Präsidenten Yasser Arafat bringt keine Annäherung im Konflikt um Hebron.

2007: Der kalifornische Gouverneur und gebürtige Steirer Arnold Schwarzenegger wird für eine zweite Amtszeit vereidigt.



Geburtstage: Constanze Mozart, Ehefrau von W. A. Mozart (1762-1842); Fritz Koch-Gotha, dt. Zeichner/Illustrator (1877-1956); Theo Mackeben, dt. Komponist/Pianist (1897-1953); Philip C. Jessup, US-Diplomat/Völkerrechtler (1897-1986); Josef Holaubek, ehem. Wr. Polizeipräsident (1907-1999); Wieland Wagner, dt. Regisseur/Bühnenbildner (1917-1966); Fred Wander, öst. Schriftsteller (1917-2006); Celestino Piatti, schwz. Maler (1922-2007); Umberto Eco, ital. Schriftsteller (1932-2016); Maurizio Pollini, ital. Pianist (1942); Ulli Fessl, öst. Schauspielerin (1942); Herbert Mang, 2003-2006 Präsident der Öst. Akademie der Wissenschaften (1942); Ulrich Hoeneß, dt. Fußballer und Manager (1952); Sasha (eigtl. Sascha Schmitz), dt. Popsänger (1972); Janica Kostelić, kroat. Ex-Skifahrerin (1982).

Todestage: Sir Ernest Shackleton, brit. Polarforscher (1874-1922); Ernst Arnold, öst. Komponist/Wienerliedersänger (1892-1962); Max Zweig, öst. Dramatiker (1892-1992); Christiane Zimmer, US-Soziologin öst. Hrkft (1902-1987).

Namenstage: Simeon, Gerlach, Amelia, Edward, Telesphor, Roger, Johann, Nepomuk, Emilie, Eminold, Eduard.