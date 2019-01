Unter Samstag, 5. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1919: In München wird die "Deutsche Arbeiterpartei", Vorläuferin der NSDAP, gegründet.

1919: In Berlin bricht der Spartakus-Aufstand (bis 11./12. Jänner) aus. Der revolutionäre Spartakusbund war 1917 unter der Führung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg entstanden.

1964: Papst Paul VI. und der Ökumenische Patriarch Athenagoras I. treffen in Jerusalem zusammen: Historischer Bruderkuss der Oberhäupter der seit 910 Jahren getrennten katholischen und orthodoxen Kirchen. Sie vereinbaren die Aufhebung des gegenseitigen Bannspruchs zwischen Rom und Konstantinopel aus dem Jahre 1054.

2009: Der deutsche Milliardär Adolf Merckle begeht nach hohen Verlusten infolge von Spekulationen Selbstmord. Die wirtschaftliche Notlage seiner Unternehmen und die Ohnmacht, nicht mehr handeln zu können, treiben den 74-Jährigen in den Tod. Sein Firmenimperium mit einem Umsatz von rund 30 Mrd. Euro, zu dem unter anderem Deutschlands größter Baustoffproduzent HeidelbergCement und der Pharmahändler Phoenix gehören, steht vor der Zerschlagung.

2009: Der größte europäische Autobauer Volkswagen (VW) wird vom Sportwagenhersteller Porsche mehrheitlich übernommen. Das von der Familie Porsche und Piëch beherrschte Unternehmen stockt seinen Volkswagen-Anteil von 42,6 Prozent der Stammaktien auf 50,8 Prozent auf.



Geburtstage: Nicolas de Staël, frz. Maler (1914-1955); Jacques Laurent, frz. Schriftsteller (1919-2000); Johann Knobloch, öst. Sprachwissenschafter (1919-2010).

Todestage: Katharina von Medici, Königin von Frankreich (1519-1589); Franz Theodor Csokor, öst. Lyriker und Dramatiker (1885-1969); Adolf Merckle, dt. Unternehmer (1934-2009).

Namenstage: Simeon, Gerlach, Amelia, Edward, Telesphor, Roger, Johann, Nepomuk, Emilie, Eminold, Eduard.



