Unter Sonntag, 5. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1770: Die türkische Flotte wird von den Russen vor Cesme (unweit von Izmir) in einer zweitägigen Seeschlacht vernichtet.

1830: Der Bey von Algier ergibt sich den Franzosen, die sein Fürstentum besetzen. Beginn der französischen Kolonialherrschaft in Nordafrika, die erst 1962 endet.

1900: Die "Deutschland", der neue Personen-Schnelldampfer der Hamburger Reederei Hapag, erringt das "Blaue Band" für die schnellste Atlantik-Überquerung.

1915: Österreichisch-ungarische Truppen durchbrechen bei Krasnik die russische Front.

1920: In Spa in Belgien werden die Verhandlungen der Siegermächte mit Deutschland über die Erfüllung der Entwaffnungsbestimmungen des Friedensvertrages aufgenommen.

1935: US-Präsident Franklin D. Roosevelt unterzeichnet das sogenannte Wagner-Connery-Gesetz zur Stärkung der Rechte der Gewerkschaften.

1945: Großbritannien und die USA erkennen die polnische Regierung des Kommunisten Bolesław Bierut an.

1945: Durch das Notenbank-Überleitungsgesetz erfolgt die Wiedererrichtung der Österreichischen Nationalbank.

1950: Tod des sizilianischen "Robin Hood", Salvatore Giuliano. Er wird von der italienischen Polizei gestellt und erschossen. Der 28-jährige Kopf einer Räuber- und Erpresserbande genoss in Italien große öffentliche Sympathie, da er einen Teil seiner Beute sozialen Einrichtungen zukommen ließ. Sein Leben wurde 1987 mit Christopher Lambert in "Der Sizilianer" verfilmt.

1960: "Außer Atem", der erste Spielfilm des 30-jährigen französischen Regisseurs Jean-Luc Godard, wird bei den Berliner Filmfestspielen ausgezeichnet.

1975: Nach fünfhundertjähriger portugiesischer Herrschaft werden die Kapverdischen Inseln als Republik Kap Verde unabhängig.

1975: Offizielle Eröffnung des ORF-Studios in Bozen.

1990: Der tschechoslowakische Präsident Václav Havel wird vom Bundesparlament für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt.

1990: Das Parlament und die Regierung der überwiegend von Albanern bewohnten südserbischen Provinz Kosovo wird von den serbischen Behörden aufgelöst.

1995: Das Ergebnis des Kirchenvolksbegehrens steht fest: 505.154 Unterschriften wurden gesammelt.

2000: In seiner Heimatstadt Edinburgh wird der James-Bond-Darsteller und schottische Nationalist Sean Connery von der britischen Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

2015: Die Griechen wollen mit dem Reformkurs ihrer Geldgeber brechen: In einer von der Regierung angesetzten Volksbefragung spricht sich eine klare Mehrheit gegen die Sparforderungen der Eurozone und des IWF aus. Wenig später muss sich die Athener Regierung aber dem Druck aus Brüssel beugen und sich diese Entscheidung durch Neuwahlen absegnen lassen.



Geburtstage: Paris Bordone, ital. Maler (1500-1571); Jan Kubelík, tschech. Geiger und Komponist (1880-1940); Bernardus Johannes Alfrink, niedl. Kardinal (1900-1987); Heinrich Neumayer, öst. Schriftsteller und Pädagoge (1905-1982); Robert Merton, US-Soziologe (1910-2003); Fritz Karl Mathys, schwz. Kulturhistoriker (1910-1993); Christian-Michael Doermer, dt. Schauspieler und Regisseur (1935); Huey Lewis, US-Rocksänger (1950); Josef Haslinger, öst. Schriftsteller (1955); Hannes Reichelt, öst. Skirennläufer (1980).

Todestage: Henry Barnard, US-Pädagoge (1811-1900); Max Klinger, dt. Maler (1857-1920); Otto Lummer, dt. Physiker (1860-1925); Takeo Fukuda, jap. Politiker (1905-1995); Thaddäus Troll (eigtl. Hans Bayer), dt. Schriftsteller (1914-1980); Salvatore Giuliano, ital. Bandit ("Robin Hood Siziliens") (1922-1950).

Namenstage: Charlotte, Anton, Wilhelm, Anselm, Method, Eberhard, Lätitia, Zaccaria, Albrecht, Eusebius, Cyrilla.

