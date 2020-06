Unter Freitag, 5. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1305: Mit der Wahl des Erzbischofs von Bordeaux, Raymond Bertrand de Got, als Clemens V. zum Papst gerät das Papsttum in die Abhängigkeit der französischen Krone.

1895: In Graz eröffnet Kaiser Franz Joseph I. das Museum für Kunstgewerbe im Landesmuseum Joanneum.

1915: In Dänemark wird das Frauenwahlrecht eingeführt.

1920: In Berlin wird die Erste Internationale Dada-Messe eröffnet. Organisiert wurde sie von George Grosz, Raoul Hausmann und John Heartfield.

1935: In Weimar erscheint das humoristische Buch "Ein Mensch" von Eugen Roth.

1940: Die deutsche Heeresgruppe B tritt an der Somme-Front zum Angriff an und durchbricht die Weygand-Linie, Beginn der "Schlacht um Frankreich".

1945: Die Regierungen der vier Siegermächte übernehmen mit der von den alliierten Befehlshabern unterzeichneten Berliner Erklärung die oberste Regierungsgewalt in Deutschland.

1945: Die Wiener Staatsoper spielt im Redoutensaal der Hofburg "Wiener Blut" von Johann Strauß.

1975: Der Suezkanal wird nach achtjähriger Blockade wieder für den Schiffsverkehr freigegeben.

1975: In Großbritannien sprechen sich in einem Referendum zwei Drittel der Wähler für ein Verbleiben des Landes in der Europäischen Gemeinschaft aus.

1990: Die Außenminister der KSZE-Staaten treten in Kopenhagen zur Menschenrechtskonferenz zusammen.

2000: Die Finanzaffäre um die Bank Burgenland AG Eisenstadt beginnt.

2005: Die Wiener Theater-Legende Susi Nicoletti stirbt 86-jährig nach einer Herzoperation in Wien. Erst im Jänner hatte sie das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien erhalten.

2015: SPÖ und FPÖ beschließen eine Regierungszusammenarbeit im Burgenland, die vor allem bei der sozialdemokratischen Bundespartei auf Ablehnung stößt. Neuer Soziallandesrat wird der bisherige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos, der seinerseits in der Parteizentrale von Gerhard Schmid, bis dahin Kabinettsmitglied von Kanzler Werner Faymann (SPÖ), ersetzt wird.



Geburtstage: Johann I., dänischer König (1455-1513); Johann Conrad Schlaun, dt. Baumeister (1695-1773); Dennis Gábor, ungar.-brit. Physiker; Nobelpreis 1971 (1900-1979); John Abbott, brit. Schauspieler (1905-1996); Kurt Edelhagen, dt. Bandleader (1920-1982); Cornelius Ryan, irisch. Schriftsteller (1920-1974); Boy Gobert, dt. Schauspieler/Regisseur/Intendant (1925-1986); Willibald Pahr, öst. Politiker, 1976-83 Außenminister (1930); Ursula Maria Lehr, dt. Psychologin und Politikerin (1930); Günter Noris, dt. Komponist (1935-2007); Johannes Voggenhuber, öst. Politiker (1950).

Todestage: Karl Friedrich Lessing, dt. Maler (1808-1880); O. Henry, (eigtl. William Sidney Porter), US-Schriftsteller (1862-1910); Karl Waldbrunner, öst. Politiker (1906-1980); Margarethe Dünser, öst. Journalistin (1926-1980); Lothar Warneke, deutscher Regisseur (1936-2005); Tarik Asis, irak. Politiker (1936-2015).

Namenstage: Bonifaz, Winfried, Meinwerk, Ferdinand, Volker, Emilie, Michael, Felix.

Quelle: SN