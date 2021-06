Unter Samstag, 5. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1741: Im Vertrag von Breslau garantiert Frankreich Preußen den Besitz Schlesiens.

1806: Der französische Kaiser Napoléon wandelt die 1795 gegründete und von Frankreich abhängige Batavische Republik in das Königreich Holland um. Er ernennt seinen Bruder Louis Bonaparte zum König.

1876: Die Gasmotoren-Fabrik Deutz, an der Nikolaus August Otto beteiligt ist, beantragt ein Patent für den von Otto erfundenen Viertaktmotor.

1916: Der britischen Panzerkreuzer "Hampshire" läuft bei den Orkney-Inseln auf eine Mine, unter den 685 Toten ist auch Heeresminister und Kriegsheld Lord Horatio Herbert Kitchener.

1926: Im britisch-türkischen Vertrag von Mossul erhält der Irak das ölreiche Kurdengebiet um Mossul zugesprochen.

1946: Bei einem Brand im La-Salle-Hotel in Chicago kommen 61 Menschen in den Flammen um.

1981: Die ersten Aids-Fälle werden durch die US-Gesundheitsbehörde CDC bekannt.

1991: Blutige Zusammenstöße zwischen islamischen Fundamentalisten und Sicherheitskräften führen in Algerien zur Verhängung des Ausnahmezustands.



Geburtstage: Axel Wenner-Gren, schwed. Unternehmer (1881-1961); Kurt Hahn, dt.-brit. Pädagoge (1886-1974); Johannes Fürst von Thurn und Taxis, dt. Großgrundbesitzer (1926-1990); Martha Argerich, arg. Pianistin (1941); Volker Eckstein, dt. Schauspieler (1946-1993); Mark Wahlberg, US-Schauspieler (1971).

Todestage: Giovanni Paisiello, ital. Komponist (1740-1816); Carl Maria von Weber, dt. Komponist (1786-1826); Josef Gänsbacher, öst. Musikpädagoge und Stimmbildner (1829-1911); Eduard von Hartmann, dt. Philosoph (1842-1906); Earl Horatio Herbert Kitchener, brit. Feldmarschall (1850-1916); Georges Feydau, frz. Dramatiker (1862-1921); Pedro Laín Entralgo, span. Schriftsteller und Wissenschafter (1908-2001); Emmy Putzinger, öst. Eiskunstläuferin (1921-2001).

Namenstage: Bonifaz, Winfried, Meinwerk, Ferdinand, Volker, Emilie, Michael, Felix.