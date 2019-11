Unter Dienstag, 5. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1414: Der Gegenpapst Johannes XXIII. eröffnet das bis 1418 dauernde Konzil von Konstanz, die größte Kirchenversammlung des Mittelalters.

1439: Die Basler Konzilväter wählen Herzog Amadeus VIII. von Savoyen als Felix V. zum Gegenpapst.

1854: Im Krimkrieg vereiteln Briten und Franzosen in der Schlacht von Inkerman den russischen Versuch, das von ihnen belagerte Sewastopol zu entsetzen.

1914: Großbritannien und Frankreich erklären der Türkei den Krieg. Zypern wird britische Kronkolonie.

1924: Mit der Erstürmung des kaiserlichen Palastes (Verbotene Stadt) in Peking tritt der Bürgerkrieg in China in eine neue Phase. Ex-Kaiser Pu Yi und sein Hof flüchten in die japanische Konzession in der Hafenstadt Tientsin (Tianjin).

1974: Die Sowjetunion verpflichtet sich vertraglich zur Lieferung von angereichertem Uran im Wert von etwa sieben Milliarden Schilling an die BRD.

1974: In Rom beginnt die Welternährungskonferenz, auf der die Bildung eines Welternährungsrates, von Getreidebanken und eines Agrarfonds beschlossen wird.

2009: Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas kündigt seinen Rückzug von den anstehenden Wahlen im Westjordanland und im Gazastreifen an. Grund ist der "große Frust" über die US-Haltung im Nahost-Friedensprozess, insbesondere bezüglich seiner Forderung nach einem israelischen Siedlungsstopp.

2009: Bei einem Amoklauf tötet ein Militärpsychologe des amerikanischen Heeres auf dem größten Militärstützpunkt in Fort Hood 13 Menschen und verletzt 32 weitere. Der Täter wird bei dem darauffolgenden Schusswechsel mit Sicherheitskräften schwer verletzt.



Geburtstage: Hans Sachs, dt. Meistersinger/Dichter (1494-1576); Alfred Walheim, öst. Germanist/Polit. (1874-1945); Marijana Grandits, öst. Politikerin (1954); Bryan Adams, kan. Popsänger, Komponist (1959); Ryan Adams, US-Musiker und Songwriter (1974).

Todestage: Alexis Carrel, franz. Mediziner NP 1912 (1873-1944); Vladimir Horowitz, US-Pianist (1903-1989); Manitas de Plata, frz. Flamenco-Gitarrist (1921-2014); Elisabeth Manas, ORF-Journalistin (1952-2014).

Namenstage: Emmerich, Berthilde, Blandine, Imre, Bernhard, Elisabeth, Zacharias, Martin, Jakob.

