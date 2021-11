Unter Freitag, 5. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1556: Im Mogulreich besiegen bei Panipat die Truppen Akbars und seines Vormunds Bairam Khan in der Zweiten Schlacht von Panipat das Heer von Hemu, der als Usurpator in Delhi die Macht übernommen hatte.

1576: Holland und Seeland schließen mit den südlichen Provinzen der Niederlande die "Genter Pazifikation", einen Friedens- und Freundschaftsbund zur Vertreibung der Spanier.

1801: In Poitiers führt Jean Alexandre erstmals seinen elektrischen Nadeltelegraphen vor.

1911: Italien annektiert die Emirate Tripolitanien und Cyrenaika.

1916: In Lublin und Warschau lassen die Mittelmächte einen selbstständigen polnischen Staat ausrufen.

1956: In Port Said werden britische und französische Truppen an Land gesetzt. Sie sollen einen Brückenkopf setzen, um die gesamte Suezkanalzone zu besetzen.

1956: Die UNO-Vollversammlung fordert die UdSSR zum Abzug ihrer Truppen aus Ungarn auf.

1976: Der Schriftstellerverband der DDR schließt den Autor Reiner Kunze aus.

1996: Der demokratische US-Präsident Bill Clinton wird von den Wählern im Amt bestätigt.

1996: Der russische Präsident Boris Jelzin unterzieht sich einer erfolgreichen Bypass-Operation am Herzen.

1996: Der Tiroler Skirennläufer Richard Kröll (27) verunglückt bei einem Verkehrsunfall im Zillertal tödlich.

2006: In Nicaragua wird der einstige sandinistische Revolutionsführer und frühere Staatschef Daniel Ortega (60) 16 Jahre nach seiner Abwahl wieder zum Präsidenten gekürt.



Geburtstage: Christian Schneller, öst. Schriftsteller (1831-1908); Raymond Duchamp-Villon, frz. Bildhauer (1876-1918); Maria Stader, schweiz. Opernsängerin (1911-1999); Marie Osborne Yeats, US-Kinder- und Stummfilmstar (1911-2010); Peter Moilliet, schweiz. Bildhauer (1921-2016); Georges Cziffra, frz. Pianist (1921-1994); John Berger, brit. Schriftsteller (1926-2017); Hermann Goepfert, dt. Künstler (1926-1982); Ike Turner, US-Rockmusiker (1931-2007); Uwe Seeler, dt. Fußballer (1936); Art Garfunkel, US-Sänger (1941).

Todestage: Dietrich von Choltitz, dt. General (1894-1966); Art Tatum, US-Jazzmusiker (1910-1956); Gustav Wetter, öst. Jesuit/Philosoph (1911-1991); Robert Maxwell, brit. Medienmanager (1923-1991); Bülent Ecevit, türk. Politiker, mehrmaliger Ministerpräsident zw. 1974 und 2002 (1925-2006); Peter Quendler, Caritas-Koordinator ("Nachbar in Not") (1936-2011); Jean Eustache, frz. Filmregisseur (1938-1981); Paul Schulmeister, öst. Journalist (1942-2011).

Namenstage: Emmerich, Berthilde, Blandine, Imre, Bernhard, Elisabeth, Zacharias, Martin, Jakob.