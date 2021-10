Unter Dienstag, 5. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1056: Nach dem Tod von Kaiser Heinrich III. übernimmt die Kaiserin Agnes von Poitou die Regentschaft für den unmündigen Heinrich IV. (bis 1065).

1761: Großbritannien beendet sein Engagement im Siebenjährigen Krieg (1756-63), zieht seine Festlandarmee ab und stellt die Zahlungen an das verbündete Preußen ein, um sich ganz auf seine kolonialen Rivalitäten mit Frankreich und Spanien konzentrieren zu können.

1921: In London wird der PEN-Club (Poets, Essayists, Novelists) als internationale Vereinigung von Schriftstellern und Dichtern gegründet.

1946: In der französischen Besatzungszone Österreichs (Tirol und Vorarlberg) werden die Lebensmittelrationen auf 1.536 Kalorien täglich erhöht.

1961: Erste parlamentarische Fragestunde im Nationalrat.

1976: Die ORF-Diskussionssendung "Club 2" wird zum ersten Mal ausgestrahlt. Sie wurde von den Fernsehredakteuren Kuno Knöbl und Franz Kreuzer ins Leben gerufen.

1986: Der polnische Historiker und Widerstandskämpfer Władysław Bartoszewski wird in Frankfurt am Main mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt.

1991: Die erste Parlamentswahl in Kuwait nach dem Golfkrieg gewinnt die in liberale und islamisch-fundamentalistische Gruppen zersplitterte Opposition.

2011: Der Mitbegründer des Computerherstellers Apple, Steve Jobs, stirbt im Alter von 56 Jahren an Krebs. Selbst die härtesten Konkurrenten kondolieren und würdigen Jobs als einen Vordenker der Branche.



Geburtstage: Bernhard Bolzano, böhm. Philosoph (1781-1848); Gottfried Michael Koenig, dt. Komponist (1926); Václav Havel, tschech. Dramatiker und Staatsmann (1936-2011); Bob Geldof, irischer Popsänger (1951); Claudia Kristofics-Binder, öst. Sportwissenschafterin, Eiskunstlauftrainerin und ehem. -läuferin (1961); Ramsan Kadyrow, tschetsch. Politiker (1976).

Todestage: Heinrich III., röm.-dt. Kaiser (1017-1056); Lars Onsager, US-Chemiker norw. Herk.; Nobelpreis 1968 (1903-1976); Masaki Kobayashi, jap. Filmregisseur (1916-1996); Gloria Grahame, US-Filmschauspielerin (1925-1981); Seymour Cray, US-Computer-Pionier (1925-1996); Martin Ennals, brit. Bürgerrechtskämpfer; 1968-1980 Generalsekretär von "Amnesty International" (1927-1991); Friedrich Karl Flick, öst.-dt. Industrieller (1927-2006); Michal Kováč, slowak. Politiker (1930-2016); Steve Jobs, Apple-Mitbegründer (1955-2011).

Namenstage: Attila, Meinolf, Galla, Flavia, Placidus, Raimund, Gerwig, Fides, Hildemut, Petrus, Apollinaris.