Unter Sonntag, 5. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1931: Der Haager Gerichtshof verkündet die Unzulässigkeit des schon am 3. September aufgegebenen deutsch-österreichischen Zollunionsplans.

1931: Im Dresdner Schauspielhaus wird Bruno Franks Komödie "Nina" uraufgeführt.

1946: Österreichs Außenminister Karl Gruber und der italienische Ministerpräsident Alcide De Gasperi unterzeichnen in Paris ein Südtirol-Abkommen. Darin wird den Südtirolern eine Autonomie zuerkannt. Das Dokument wird als integrierender Bestandteil in den Friedensvertrag der Alliierten mit Italien aufgenommen.

1966: Das neunte Pflichtschuljahr ("Polytechnischer Lehrgang") wird in Österreich eingeführt.

1981: Erster Kongress der polnischen Gewerkschaft "Solidarität" in Danzig.

1986: Vier arabische Terroristen kapern bei einer Zwischenlandung in Karatschi eine PanAm-Maschine und töten zunächst einen, beim Sturm pakistanischer Polizei weitere 18 Passagiere.

1986: Das Rettungsschiff "Cap Anamur 2" trifft mit 357 vietnamesischen Bootsflüchtlingen, die auf die deutschen Bundesländer verteilt werden, in Hamburg ein.

1991: 7,8 Millionen Österreicher wurden bei der Volkszählung erfasst. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 250.000 Menschen in zehn Jahren.

1991: Der Volksdeputiertenkongress beschließt das Ende der bisherigen Sowjetunion. Mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit werden neue Machtorgane geschaffen und die praktische Selbstauflösung des bisher höchsten sowjetischen Gesetzgebungsorgans eingeleitet.

2006: Nach langen Auseinandersetzungen um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Mexiko vom 2. Juli wird der konservative Politiker Felipe Calderón offiziell zum Sieger erklärt.

2011: Der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel zieht sich aus der Politik zurück und legt damit sein Mandat im Nationalrat nieder. Der frühere ÖVP-Chef will mit seinem Rückzug die Ermittlungen in der Telekom-Affäre erleichtern und dazu beitragen "eine objektive, von jeder politischen Beeinflussung oder medialen Vorverurteilung unabhängige Aufklärung durch die Justiz zu ermöglichen".



Geburtstage: Giacomo Meyerbeer, dt. Komponist (1791-1864); Heimito von Doderer, öst. Schriftsteller (1896-1966); Bruno Erich Werner, dt. Schriftsteller (1896-1964); Mario Scelba, ital. Politiker (1901-1991); Peter Mieg, schweiz. Schriftsteller (1906-1990); Frank Yerby, US-Schriftsteller (1916-1991); Karl Decker, öst. Fußballer (1921-2005); Freddy Mercury, brit. Rocksänger (1946-1991); Paul Breitner, dt. Fußballspieler (1951); Michael Keaton, US-Schauspieler (1951).

Todestage: Ferdinand Raimund, öst. Dramatiker (1790-1836); Ludwig Boltzmann, öst. Physiker (1844-1906); Emilio Cecchi, ital. Schriftsteller (1881-1966); Alfred Maultasch, öst. Komponist (1914-2006); Karl Schlechta, öst. Fußballspieler/-trainer (1922-2016); Leonard Katzman, US-Fernsehproduzent ("Dallas") (1927-1996); Salvatore Licitra, ital. Tenor (1968-2011).

Namenstage: Roswitha, Albert, Laurentius, Justus, Herkules, Bertin, Gerald, Maria Theresia, Hermine, David.