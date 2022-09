5. September 1972: Arabische Terroristen überfallen das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf in München und ermorden elf Israelis

Unter Montag,5. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1862: Die Briten James Glaisher und Henry Coxwell steigen im Ballon "Mammoth" bis auf eine Höhe von 9144 Metern.

1907: Aus Gründen der "Rassenzucht" untersagt der Gemeinderat von Kandergrund im Berner Oberland der weiblichen Ortsbevölkerung gesellschaftlichen Kontakt mit italienischen Arbeitern. Die Obrigkeit befürchtet zu viele Geburten von schwarzäugigen und dunkelhaarigen" Kindern.

1917: Italienische Truppen erobern teilweise den Monte San Gabriele.

1927: In Berlin wird der Film "Der Meister von Nürnberg" nach der Wagner-Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" uraufgeführt.

1932: Letzte Ausstellung der "Wiener Werkstätte". Die Generalversammlung vom 14. Oktober vollzieht die rechtliche Geschäftsauflösung.

1937: Zwischen Berlin und Nürnberg wird der Fernsehsprechdienst (Bildtelefon) aufgenommen.

1947: General Franz Halder, ehem. Generalstabschef der deutschen Wehrmacht, wird aus der Haft entlassen.

1962: Über eine Rekordentfernung von 2,4 Billionen Kilometer gelingt es, den Kurs des US-Raumschiffes "Mariner II" exakt zu korrigieren.

1972: Arabische Terroristen überfallen das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf in München und ermorden elf Israelis. Bei einem Befreiungsversuch in Fürstenfeldbruck werden fünf der Araber und ein Polizeibeamter getötet.

1977: In Köln wird der deutsche Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer von Terroristen entführt, drei Polizeibeamte und sein Fahrer werden bei dem Überfall erschossen. Schleyer wird am 19. Oktober im Elsass ermordet aufgefunden.

1987: Peter Unterweger, Geschäftsführer der VOEST-Rüstungstochter Noricum, wird verhaftet. Er wird verdächtigt, Kanonen in den Iran exportiert zu haben.

1992: Eröffnung der Kunsthalle auf dem Wiener Karlsplatz. Der sogenannte Kunstcontainer" soll nur temporär an diesem Standort verbleiben.

1997: Friedensnobelpreisträgerin Mutter Theresa stirbt 87-jährig in Kalkutta. Die indische Regierung ordnet ein Staatsbegräbnis für die Gründerin des Ordens der "Missionarinnen der Nächstenliebe" an.

2002: Ein Attentat auf den afghanischen Präsidenten Hamid Karzai schlägt fehl. Ein Bombenanschlag in Kabul fordert zehn Todesopfer.



Geburtstage: Ludwig VIII., König von Frankreich (1187-1226); August Wilhelm Schlegel, dt. Dichter (1767-1845); Alexsej Konstantinowitsch Tolstoi, russ. Dichter (1817-1875); Jesse James, US-Bank- und Zugräuber (1847-1882); Carl Friedrich von Siemens, dt. Industrieller (1872-1941); Oskar Czeijah, öst. Radiopionier; 1924 Mitbegründer und bis 1938 erster Generaldirektor der Rundfunkgesellschaft RAVAG (1887-1958); Darryl F. Zanuck, US-Filmproduzent (1902-1979); John Cage, US-Komponist/Schriftsteller (1912-1992); Kristina Söderbaum, schwed.-dt. Schauspielerin (1912-2001); Gisela Trowe, dt. Schauspielerin (1922-2010); Paul Adolph Volcker, US-Bankier/Politiker (1927-2019); Werner Herzog, dt. Filmregisseur (1942); Ricky Fataar, südafr. Schlagzeuger; "The Beach Boys" (1952).

Todestage: Auguste Comte, frz. Mathematiker (1798-1857); Rudolf Virchow, dt. Mediziner und Politiker (1821-1902); Heinrich Wild, schweiz. Physiker/Meteorologe (1833-1902); Wolfgang Fortner, dt. Komponist (1907-1987); Mutter Teresa (eigtl. Agnes Gonxha Bojaxhiu), ind. Missionarin (1910-1997); Sir Georg (György) Solti, brit. Dirigent und Pianist (1912-1997); Nicolaas Bloembergen, US-Physiker ndl. Hkft.; Nobelpreis 1981 (1920-2017); Arno Rink, dt. Maler (1940-2017).

Namenstage: Roswitha, Albert, Laurentius, Justus, Herkules, Bertin, Gerald, Maria Theresia, Hermine, David.