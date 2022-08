6. August 1947: In Salzburg wird Gottfried von Einems Oper "Dantons Tod" uraufgeführt

Unter Samstag, 6. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1262: Der König von Böhmen Ottokar II. Přemysl lässt sich vom deutschen König Richard von Cornwall ohne Zustimmung der deutschen Kurfürsten mit Österreich, Böhmen und der Steiermark schriftlich belehnen, um seinen Besitz zu legalisieren.

1492: Nach dem Tod von Papst Innozenz VIII. beginnt im Vatikan das Konklave zur Wahl eines Nachfolgers. Der neue Papst ist Rodrigo Borgia, der den Namen Alexander VI. annimmt. Mit Stimmenkauf setzt er sich gegen Giuliano della Rovere und Ascanio Sforza durch.

1517: In China erreicht die Buchdruckkunst unter der Herrschaft des Ming-Kaisers Zhengde einen Höhepunkt: Druckereien in Fujian (Fukien) produzieren umfangreiche Enzyklopädien.

1777: In der Schlacht von Oriskany während des Saratoga-Feldzugs im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg vernichtet ein britisches Expeditionskorps eine amerikanische Milizeinheit.

1907: Der Generaldirektor für Post- und Telegrafenangelegenheiten, Friedrich Ritter Wagner von Jauregg, gründet den Postbus in Österreich. Die erste Linie wird zwischen den Orten Neumarkt (Südtirol) und Predazzo (Trentino) geführt. Der Bus fasst 17 Fahrgäste und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 22 km/h. Diese Linie hat einen so großen Erfolg, dass noch im selben Jahr in Oberösterreich die Verbindung Linz-Eferding aufgenommen wird.

1917: Kaiser Karl I. trifft in der zurückeroberten Stadt Czernowitz ein.

1932: Die erste "kreuzungsfreie Kraftfahrzeugstraße" Deutschlands zwischen Köln und Bonn wird vom Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer eingeweiht. Sie wurde von 1929 bis 1932 erbaut.

1932: In Venedig wird das erste Internationale Filmfestival der Welt eröffnet (bis 21. August).

1942: US-Präsident Franklin D. Roosevelt ernennt General Dwight D. Eisenhower zum Oberbefehlshaber für die "Operation Torch", die geplante alliierte Landung in Nordafrika.

1947: In Salzburg wird Gottfried von Einems Oper "Dantons Tod" (nach dem Drama von Georg Büchner) uraufgeführt.

1957: Nach der Aufführung des Films "Rock Around The Clock" mit dem US-amerikanischen Sänger Bill Haley kommt es in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen zu schweren Krawallen von Jugendlichen.

1962: Jamaika wird unabhängig und verbleibt in Personalunion mit der britischen Krone im Commonwealth.

1997: Eine Boeing 747-300 der Korean Air stürzt beim Landeanflug auf Guam ab. 228 der 254 Insassen werden getötet.

2002: Nach starken Regenfällen kommt es vor allem in Salzburg, Ober- und Niederösterreich zu Überflutungen, die in Folge ein Hochwasser ungeahnten Ausmaßes annehmen. Auch in Deutschland, Italien, Tschechien, Rumänien und Russland kommt es zu Überschwemmungen.

2007: Beim ersten Nahost-Gipfeltreffen im Westjordanland seit sieben Jahren beraten Israels Ministerpräsident Ehud Olmert und der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas erfolglos über die Rahmenbedingungen für einen palästinensischen Staat.

2012: Der am 26. November 2011 gestartete Marsrover "Curiosity" landet erfolgreich auf dem Mars. "Curiosity" soll auf dem Mars zwei Jahre lang nach Spuren von Leben suchen. Es ist dies die teuerste und technisch anspruchsvollste Mission, die je zum Roten Planeten geschickt worden ist.



Geburtstage: Nicola Salvi, ital. Baumeister (Fontana di Trevi) (1697-1751); Kaiser Karl VII. (Karl Albrecht Kurfürst von Bayern) (1697-1745); Margarete Klose, dt. Altistin (nach anderen Angaben 1905) (1902-1968); Robert Mitchum, US-Schauspieler (1917-1997); Sir Frederick A. Laker, brit. Luftfahrtunternehmer (1922-2006); Hubert Papousek, öst. Jurist, ehem. AUA-Generaldirektor (1927-2010); Evelyn Hamann, dt. Schauspielerin (1942-2007); Mohammed Nadjibullah, afghan. Staatspräsident 1986-1992 (1947-1996); Michelle Yeoh, chinesische Schauspielerin (1962); Marcel Wüst, deutscher Ex-Radrennfahrer (1967); Geri Halliwell, brit. Sängerin (Spice Girls) (1972).

Todestage: Ben(jamin) Jonson, engl. Dramatiker (1572-1637); Johann Christoph Bartenstein, öst. Staatsmann (1689-1767); Alfred Wilm, dt. Entdecker d. Metallaushärtung (1869-1937); Valdemar Poulson, dän. Physiker/Ingenieur (1869-1942); Luigi Kasimir, öst. Grafiker, Radierer und Kupferstecher (1881-1962); Élie Robert Baron Rothschild, frz. Bankier (1917-2007); Betty Cuthbert, austral. Leichtathletin (1938-2017); Martin Roth, dt. Kulturmanager (1955-2017).

Namenstage: Gilbert, Berta, Sixtus, Praxedis, Hermann, Jacqueline, Christine, Oktavian.