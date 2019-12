Unter Freitag, 6. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1774: Kundmachung der von Kaiserin Maria Theresia erlassenen "Allgemeinen Schulordnung für Österreich". Die Volksschulen werden in Staatsschulen umgewandelt und in "Trivial-, Normal- und Hauptschulen" gegliedert.

1884: Das "Washington Monument", ein weißer 169 Meter hoher Marmor-Obelisk, der sich zwischen dem Capitol State Building und dem Lincoln Memorial in Washington D.C. befindet, wird fertiggestellt.

1904: US-Präsident Theodore Roosevelt proklamiert den Anspruch der USA, im Falle internationaler Konflikte in Lateinamerika Polizeigewalt auszuüben.

1914: Die französische Regierung kehrt von Bordeaux nach Paris zurück.

1929: Igor Strawinsky führt in Paris sein "Capriccio für Klavier und Orchester" erstmals auf.

1954: Die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir wird für "Die Mandarins von Paris" mit dem "Prix Goncourt" ausgezeichnet.

1964: Italiens Staatspräsident, der Christdemokrat Antonio Segni, tritt nach nur zweieinhalbjähriger Amtszeit zurück. Nachfolger wird der Sozialdemokrat Giuseppe Saragat.

1969: Beim Konzert der Rolling Stones in Altamont wird ein Mann von Ordnern erdolcht - das Konzert geht weiter.

1979: Österreich stimmt für die Aufnahme Kubas als nichtständiges Mitglied in den UNO-Sicherheitsrat.

1989: Egon Krenz tritt nach nur wenigen Wochen von seinem Amt als DDR-Staatsratsvorsitzender zurück.

1989: Ein Amokläufer erschießt in der Universität von Montreal 14 Studentinnen und tötet sich selbst.

1994: Der parlamentarische Innenausschuss einigt sich auf ein Verkaufsverbot für Pumpguns ab 1. Jänner 1995.

1994: Eine vierte Briefbombe des Terroristen Franz Fuchs taucht im Stift Wilten in Tirol auf, wie schon einige zuvor explodiert auch diese nicht.



Geburtstage: Wilhelmine Schröder-Devrient, dt. Sopranistin (1804-1860); Rudolf Herzog, dt. Schriftsteller (1869-1943); Otto Nordenskjöld, schwed. Geologe (1869-1928); Paula Busch, dt. Zirkusdirektorin (1894-1973); Walter Boveri, schweiz. Industrieller (1894-1972); Nikolaus Harnoncourt, öst. Dirigent (1929-2016); Alain Tanner, schweiz. Filmregisseur (1929).

Todestage: Jean-Baptiste Siméon Chardin, frz. Maler (1699-1779); Josef Scharl, dt. Maler (1896-1954); Gian Maria Volonté, ital. Schauspieler (1933-1994); Christine Wodetzky, dt. Schauspielerin (1943-2004).

Namenstage: Nikolaus, Gertraud, Dionysia, Klaus, Denise, Heike, Petrus, Simon, Anna, Josefa, Leondria.



Quelle: SN