6. Februar 1918: Das Gesetz, das den britischen Frauen das Wahlrecht für das Unterhaus zuspricht, tritt in Kraft

Unter Montag, 6. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1778: Frankreich geht ein Schutz- und Trutzbündnis mit den Vereinigten Staaten ein. Die Unterstützung des Unabhängigkeitskampfes der USA durch die französische Krone führt zum Krieg gegen Großbritannien.

1788: Massachusetts wird 6. Mitgliedstaat der USA.

1813: Uraufführung der Oper "Tancredi" von Gioachino Rossini im Teatro La Fenice in Venedig.

1883: In Wien wird Anton Bruckners 6. Sinfonie A-Dur uraufgeführt.

1888: Im deutschen Kaiserreich wird die Wehrpflicht auf sieben Jahre verlängert und die Kriegsstärke der Armee auf 700.000 Mann vergrößert.

1903: Das US-Repräsentantenhaus verabschiedet ein Gesetz zur staatlichen Kontrolle von Trustbildungen.

1918: Das Gesetz, das den britischen Frauen das Wahlrecht für das Unterhaus zuspricht, tritt in Kraft.

1918: In Wien stirbt der Maler Gustav Klimt, einer der Bahnbrecher der modernen Malerei und ehemaliger Präsident der Künstlervereinigung Wiener Secession.

1933: Der deutsche Vizekanzler Franz von Papen wird durch eine Notverordnung zum Reichskommissar für Preußen (dessen sozialdemokratisch geführte Landesregierung aufgelöst wurde) ernannt. Zuvor hatte sich der preußische Landtag der Selbstauflösung widersetzt.

1943: Im Wiener Künstlerhaus wird die Nazi-Ausstellung "Junge Kunst im Dritten Reich", die dem "Hehren und Schönen" im Gegensatz zum "Entarteten" gewidmet ist, eröffnet.

1948: In Sofia beginnt der Hochverratsprozess gegen den bulgarischen Bauernpolitiker Dimitri Gitschew, dem von den kommunistischen Machthabern Sabotage- und Umsturzversuche angelastet werden.

1988: Eine Unwetterkatastrophe in Brasilien fordert mehr als 200 Tote.

1998: Der österreichische Popstar Falco (Hans Hölzel) stirbt im Alter von 40 Jahren bei einem Verkehrsunfall in der Dominikanischen Republik.

1998: Der französische Präfekt von Korsika, Claude Érignac, wird von korsischen Separatisten ermordet.

2003: US-Präsident George W. Bush erklärt an die Adresse der irakischen Führung: "Das Spiel ist aus".

2003: In Berlin eröffnet der Film "Chicago" von Rob Marshall die Internationalen Filmfestspiele.



Geburtstage: Karl Schütte, dt. Astronom (1898-1974); Erna Sack, dt. Koloratursopranistin (1903-1972); Claudio Arrau, chil.-US-Pianist (1903-1991); Mary (Douglas Nicol) Leakey, brit. Archäologin und Paläoanthropologin (1913-1996); Lothar-Günther Buchheim, dt. Schriftsteller (1918-2007); Zsa Zsa Gabor, ungar.-US-Schauspielerin (1917-2016); Gyula Lóránt, ungar. Fußballer (1923-1981); John Kornblum, US-Diplomat und Manager (1943); Felix Mitterer, öst. Autor (1948); Axl Rose (eig. William Bailey), US-Rocksänger (Guns N' Roses) (1962); Yael Naim, frz.-israel. Musikerin (1978).

Todestage: Jacques Amyot, frz. Humanist und Bischof (1513-1593); Carlo Goldoni, ital. Dramatiker (1707-1793); Gustav Klimt, öst. Maler (1862-1918); Abdel Krim, Führer der Rifkabylen (1882-1963); Heinz Petters, öst. Schauspieler (1932-2018); Piero Manzoni, ital. Maler (1933-1963); Manfred Payrhuber, öst. Sportjournalist (1940-2018); Falco (eigtl. Johann Hölzel), öst. Popstar (1957-1998).

Namenstage: Dorothea, Reinhild, Paul, Amandus, Hildarich, Mechthilde, Doris, Hildgund, Gottfried.