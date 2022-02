Unter Sonntag, 6. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1577: Heinrich von Bourbon, König von Navarra, der spätere König Heinrich IV. von Frankreich, übernimmt die Führung der Hugenotten-Partei.

1922: Der Erzbischof von Mailand und frühere vatikanische Diplomat Kardinal Achille Ratti wird zum Nachfolger des verstorbenen Papstes Benedikt XV. gewählt und nimmt den Namen Pius XI. an. Der 65-Jährige hatte sich auch als leidenschaftlicher und kühner Bergsteiger einen Namen gemacht. Von der äußeren Loggia des Petersdomes erteilt er nach seiner Krönung den Segen "Urbi et Orbi", was seit 1870 (Ende des Kirchenstaates) nicht mehr geschehen war.

1937: Der erste schwere Kreuzer der deutschen Kriegsmarine, "Admiral Hipper", wird in Hamburg in Dienst gestellt.

1947: König Abdullah von Jordanien ernennt Samir Rifai Pascha zum Ministerpräsidenten.

1952: Als Nachfolgerin des an Lungenkrebs gestorbenen britischen Königs Georg VI. wird die ältere seiner beiden Töchter im Alter von 25 Jahren als Elisabeth II. zur Königin ausgerufen (Krönung 1953). Nach (ihrer 1901 verstorbenen Ururgroßmutter) Viktoria besteigt wieder eine Frau den britischen Thron.

1997: In Ecuador beschließt das Parlament die Absetzung von Präsident Abdalá Bucaram, der nach halbjähriger Amtszeit für "geistig unzurechnungsfähig" erklärt wird.

1997: Der Import und Verkauf von gentechnisch manipuliertem Mais wird EU-weit erstmals zugelassen, auch die Aussaat von Gentech-Mais ist damit erlaubt. Österreich erlässt daraufhin ein Importverbot.

2012: Der spanische Radstar Alberto Contador wird vom Internationalen Sportgerichtshof wegen Dopings bei der Tour de France 2010 rückwirkend für zwei Jahre bis 6. August 2012 gesperrt. Neben dem Tour-Sieg 2010 werden Contador auch sämtliche anderen Ergebnisse seither gestrichen, darunter der Gesamterfolg beim Giro d'Italia 2011.



Geburtstage: Sir Charles Wheatstone, brit. Physiker (1802-1875); Joseph Frings, dt. Kardinal (1887-1978); Patrick Macnee, brit. Schauspieler (1922-2015); Manfred Mautner Markhof, öst. Industrieller und Politiker (1927-2008); Friedel Münch, dt. Konstrukteur und Motorrad-Hersteller (1927-2014); François Truffaut, frz. Filmregisseur (1932-1984); Axl Rose (eigtl. William Bailey), US-Sänger (1962).

Todestage: Georg VI. (eigtl. Albert), brit. König, letzter Kaiser von Indien (Vater der Königin Elizabeth II.) (1895-1952); Arnulf Neuwirth, öst. Maler/Schriftsteller (1912-2012); Max Perutz, öst.-brit. Biochemiker; Nobelpreis 1962 (1914-2002); Rolf Rodenstock, dt. Unternehmer (1917-1997); Martine Carol, frz. Schauspielerin (1920-1967); Antoni Tàpies, span. Maler und Objektkünstler (1923-2012); Inge Keller, dt. Theaterschauspielerin (1923-2017).

Namenstage: Dorothea, Reinhild, Paul, Amandus, Hildarich, Mechthilde, Doris, Hildgund, Gottfried.