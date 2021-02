Unter Samstag, 6. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1626: Unterzeichnung des Friedens von La Rochelle zwischen den aufständischen Hugenotten und der französischen Krone. König Ludwig XIII. und sein Kanzler Kardinal Richelieu zwingen die Protestanten, ihre politischen und militärischen Sonderrechte aufzugeben, während die ihnen im Edikt von Nantes (1598) garantierte religiöse Duldung erhalten bleibt.

1851: In Düsseldorf wird Robert Schumanns Dritte Sinfonie uraufgeführt.

1916: Der Großteil der deutschen Kolonialtruppen in Kamerun flüchtet nach Spanisch-Äquatorialguinea und wird dort interniert.

1921: Charlie Chaplins erster abendfüllender Film "The Kid" kommt in die Kinos. Die in den Londoner Slums spielende Geschichte von Vater (Chaplin) und Sohn (Jackie Coogan) unterscheidet sich durch die ernsten und melancholischen Abschnitte wesentlich von den bisherigen Streifen.

1936: In Garmisch-Partenkirchen beginnen die IV. Olympischen Winterspiele (bis 16.).

1941: Britische Truppen erobern Bengasi und bringen damit die gesamte Cyrenaika unter ihre Kontrolle.

1956: In Cortina d'Ampezzo in Italien werden die VII. Olympischen Winterspiele beendet. Herausragender Star ist Toni Sailer ("Blitz von Kitz"), der in allen drei alpinen Wettbewerben seine Konkurrenten weit hinter sich lässt. Spitzenmannschaft ist mit sieben Goldmedaillen aus der Sowjetunion, die erstmals an Winterspielen teilnimmt.

1976: Im deutschen Bundesland Niedersachsen wird durch den überraschenden Absprung von zwei Abgeordneten der SPD-FDP-Landtagsmehrheit der CDU-Politiker Ernst Albrecht zum Ministerpräsidenten gewählt. (Er bleibt bis 1990 im Amt).

2001: In Israel besiegt Likud-Chef Ariel Sharon in der direkten Ministerpräsidentenwahl Amtsinhaber Ehud Barak von der Arbeiterpartei.



Geburtstage: Ronald Reagan, 40. Präsident der USA (1911-2004); Jean-Bernard Raimond, frz. Diplomat (1926); Rip Torn, US-amer. Film-/Theaterschauspieler (1931-2019); Rick Astley, brit. Sänger (1966); Carina Wenninger, öst. Fußballspielerin (1991).

Todestage: Anton Menger, öst. Jurist (1841-1906); Ludwig Baumann, öst. Architekt (1853-1936); Minoru Yamasaki, US-Architekt (1912-1986); Salvador E. Luria, US-Biologe ital. Herkunft; Nobelpreis 1969 (1912-1991); Friederike, Königin von Griechenland (1917-1981); Karin Struck, dt. Schriftstellerin (1947-2006).

Namenstage: Dorothea, Reinhild, Paul, Amandus, Hildarich, Mechthilde, Doris, Hildgund, Gottfried.



Quelle: SN