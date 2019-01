Unter Sonntag, 6. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1929: König Alexander I. hebt die Verfassung des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen auf, proklamiert das Königreich Jugoslawien und regiert diktatorisch.

1989: In Indien werden zwei wegen Mordes an Ministerpräsidentin Indira Gandhi zum Tod verurteilte Sikhs durch den Strang hingerichtet.

1994: Die amerikanische Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan wird beim Training Opfer eines Attentats. Sie wird mit einer Eisenstange verletzt. Recherchen ergeben eine Verwicklung ihrer Konkurrentin und neuen US-Meisterin Tonya Harding in den Anschlag. (Der Fall wird zum Medienspektakel um "Die Schöne und das Biest").

2009: Der monatelange Gasstreit zwischen Russland und der finanziell angeschlagenen Ukraine lässt die russischen Lieferungen nach Europa mitten im Winter versiegen. Bereits einen Tag später sind die meisten europäischen Abnehmer wie auch Österreich auf ihre Gasspeicher angewiesen.



Geburtstage: Samuel Alexander, engl. Philosoph (1859-1938); Erhard Buschbeck, öst. Dramaturg/Schriftst. (1889-1960); Martin Jente, dt. Schauspieler/Journalist (1909-1996); Carl Auböck, öst. Architekt (1924-1993); Anthony Minghella, britischer Filmregisseur (1954-2008); Henry Maske, deutscher Boxer (1964).

Todestage: Gregor Mendel, öst. Vererbungsforscher (1822-1884); Theodore Roosevelt, 26. US-Präsident (1858-1919); Karl H. Ullstein, dt. Verleger (1893-1964).

Namenstage: Kaspar, Melchior, Balthasar, Wiltrud, Pia, Bianka, Andreas.



