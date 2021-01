Unter Mittwoch, 6. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

871: In der Schlacht von Ashdown werden die dänischen Wikinger von den Angelsachsen unter Ethelred und Alfred dem Großen geschlagen.

1066: Nach dem Tod von Eduard dem Bekenner wird Harald letzter angelsächsischer König Englands.

1401: Graf Ruprecht von der Pfalz wird in Köln zum deutschen König gewählt.

1866: Die süddeutschen Liberalen veranstalten erstmals ein "Dreikönigstreffen", das dann zur festen politischen Tradition wird.

1866: Nach der Explosion eines Brauereidampfkessels wird in Mannheim unter dem Namen "Gesellschaft zur Überwachung und Versicherung von Dampfkesseln" der erste Technische Überwachungsverein (TÜV) gegründet.

1926: Die Deutsche-Aero-Lloyd AG und die Junkers-Luftverkehrs-AG schließen sich in Berlin zur "Deutschen Lufthansa" zusammen.

1941: US-Präsident Franklin D. Roosevelt verkündet die vier Freiheiten, die künftig das Völkerrecht bestimmen sollen: Freiheit der Rede und Meinungsäußerung, Freiheit der Religionsausübung, Freiheit von Not und Freiheit von Angst.

1946: US-General Clark übergibt in Wien dem österreichischen Bundeskanzler Figl die aus Nürnberg zurückgeholten Reichskleinodien.

1991: Der evangelische Prediger, Ingenieur und Geschäftsmann Jorge Serrano Elias wird zum Präsidenten Guatemalas gewählt.

2001: Papst Johannes Paul II. beendet in Rom offiziell das zu Weihnachten 1999 begonnene Heilige Jahr der katholischen Kirche.

2001: Die deutschen Oppositionsspitzen einigen sich auf die CDU/CSU-Kanzlerkandidatur des CSU-Chefs und bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber bei den Bundestagswahlen.

2006: An einem der bisher verlustreichsten Tage für das US-Militär im Irak werden elf amerikanische Soldaten getötet. Am selben Tag kommen insgesamt mehr als 130 Iraker bei Anschlägen und Kämpfen ums Leben.

2006: Die 54. Auflage der Skisprung-Vierschanzen-Tournee bringt erstmals in der Geschichte zwei Sieger: Der Finne Janne Ahonen gewinnt die abschließende Konkurrenz in Bischofshofen zwei Punkte vor Jakub Janda und macht so exakt den Rückstand auf den in der Gesamtwertung führenden Tschechen wett.



Geburtstage: Martin Agricola, evang. Kantor/Musiktheoretiker (1486-1556); Fritz Imhoff (eigtl. Friedrich Jeschke), öst. Komiker und Operettensänger (1891-1961); Alfred Gesswein, öst. Lyriker, Hörspielautor und Grafiker (1911-1983); Rolf Kutschera, öst. Reg./Theaterdirektor (1916-2012); Walter Sedlmayr, dt. Schauspieler (1926-1990); E. L. Doctorow, US-Schriftsteller (1931-2015); Syd Barrett, brit. Musiker (Pink Floyd) (1946-2006).

Todestage: Baldassare Peruzzi, ital. Baumeister/Maler (1481-1536); Elias Holl, dt. Baumeister (1573-1646); Rodolphe Kreutzer, frz. Violinvirtuose und Komponist (1766-1831); Archibald John Cronin, engl. Schriftsteller (1896-1981); Duane Hanson, US-Bildhauer (1925-1996); Lou Rawls, US-Sänger und Schauspieler (1933-2006); Wolfgang Purtscheller, öst. Journalist/Autor (1955-2016).

Namenstage: Kaspar, Melchior, Balthasar, Wiltrud, Pia, Bianka, Andreas.

