Unter Samstag, 6. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1815: Kaiser Napoleon I. verlässt Paris und begibt sich zur Armee.

1920: Die ersten deutschen Reichstagswahlen enden mit erheblichen Stimmenverlusten der Weimarer Koalitionsparteien und Gewinnen rechter und linker Gruppierungen.

1930: In Massachusetts bieten Lebensmittel-Einzelhändler weltweit erstmals Tiefkühlkost an.

1945: Eröffnung des Senders "Rot-Weiß-Rot" in Salzburg durch US-Generalmajor Robertson.

1945: US-Militärgerichte verhängen die ersten Todesurteile: In Aachen werden zwei der Spionage für den "Werwolf" schuldig befundene Angehörige der Hitlerjugend hingerichtet.

1950: In der Warschauer Deklaration anerkennt die DDR-Regierung die Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze.

1985: In Embu (Brasilien) wird die Leiche eines 1979 begrabenen Mannes exhumiert, bei dem es sich um den KZ-Arzt Josef Mengele handeln soll.

1990: Der Nationalrat beschließt das Abfallwirtschaftsgesetz.

1995: Das südafrikanische Verfassungsgericht schafft die Todesstrafe ab.

2000: Der Nationalrat beschließt einstimmig das Gesetz zur nationalen Buchpreisbindung.

2015: Winnetou ist tot. Der legendäre Darsteller des Indianerhäuptlings, Pierre Brice, stirbt im Alter von 86 Jahren in einem französischen Krankenhaus an den Folgen einer Lungenentzündung. Die Rolle von Karl Mays Kultfigur hatte Brice 1962 erstmals in "Der Schatz am Silbersee" übernommen und war damit im deutschsprachigen Raum zum Star geworden.



Geburtstage: Thomas Mann, dt. Schriftsteller; Nobelpreis 1929 (1875-1955); Norbert Jacques, luxemb. Schriftsteller (1880-1954); William Thomas Cosgrave, irisch. Polit. (1880-1965); Serge Lang, franz. Journalist (1920-1999); Hans Sauter, öst. Turn-Legende (1925-2014); Erika Weinzierl, öst. Historikerin (1925-2014); Sandra Bernhard, US-Schauspielerin (1955); Steve Vai, US-Gitarrist und Komponist (1960); Erik Fosnes Hansen, norweg. Schriftsteller (1965); Fritzi Haberlandt, dt. Schauspielerin (1975).

Todestage: Henry Grattan, irischer Politiker (1746-1820); Ferdinand Wrangel, russ. Admiral (1797-1870); Pierre Brice, franz. Schauspieler (1929-2015); György Sebestyén, ung.-öst. Schriftsteller (1930-1990); Anne Bancroft, US-amer. Schauspielerin (1931-2005); Adnan Khashoggi, saudi-arabischer Geschäftsmann und Waffenhändler (1935-2015).

Namenstage: Norbert, Bertrand, Benignus, Claudia, Claudius, Giselbert, Falko, Kevin, Vinzenz, Simeon.



Quelle: SN