Unter Sonntag, 6. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1546: Kaiser Karl V. verbündet sich mit Papst Paul III. gegen den protestantischen Schmalkaldischen Bund.

1846: In Matamoros in Mexiko wird während des amerikanisch-mexikanischen Krieges für die US-Truppen "The American Flag", die erste Soldatenzeitung, herausgegeben.

1916: Die Entente-Mächte verhängen eine "Friedensblockade" über die Küste Griechenlands (bis 22. Juni).

1931: In der Nacht auf den 6. Juni brennt der Münchner Glaspalast mit 3.000 unersetzlichen Gemälden nieder. Auch die Ausstellung "Deutsche Romantiker" mit vielen Leihgaben wird ein Raub der Flammen.

1941: Hitler erlässt den sogenannten "Kommissarbefehl", in dem festgelegt wird, dass gefangen genommene sowjetische Kommissare "nach durchgeführter Aussonderung zu erledigen" seien.

1951: Eröffnung der ersten Berliner Filmfestspiele: Den "Goldenen Bären" erhält der Film "Die Vier im Jeep".

1961: Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) wird durch Staatsvertrag der Länder der BRD mit Sitz in Mainz gegründet.

2001: Außenministerin Benita Ferrero-Waldner trifft mit ihren Kollegen aus Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien zusammen und vereinbart eine "regionale Partnerschaft" für eine verstärkte Zusammenarbeit.

2011: In einem Kellerabteil in Wien-Meidling werden zwei zerstückelte und einbetonierte Leichen entdeckt. Nach dem grausigen Fund flieht die Besitzerin des Eissalons "Schleckeria" nach Udine, wo sie einige Tage später verhaftet und nach Österreich überstellt wird. Die beiden Toten in ihrem Kellerabteil, der Ex-Mann und Ex-Freund der 32-Jährigen, wurden offenbar erschossen.

2016: Ein Trio soll innerhalb eines Jahres in Wien in 5.660 Keller eingebrochen und damit einen Gewinn von 300.000 Euro eingefahren haben. "Jeden Tag zogen sie fleißig zu ihren Einbrüchen los wie andere zur Arbeit", staunt ein Polizeisprecher.



Geburtstage: Regiomontanus, dt. Astronom/Mathematiker (1436-1476); Pierre Corneille, frz. Dramatiker (1606-1684); Italo Balbo, ital. Politiker und Luftfahrtpionier (1896-1940); Robert Cedric Sherriff, brit. Schriftsteller (1896-1975); Achmed Sukarno, indones. Politiker (1901-1970); Erna Jonas-Knecht, öst./US-Pianistin (1906-1998); Jean Cayrol, frz. Schriftsteller (1911-2005); Hamani Diori, nigr. Politiker; erster Staatspräsident Nigers (1916-1989); Klaus Tennstedt, dt. Dirigent (1926-1998); Björn Borg, ehem. schwed. Tennisspieler (1956); Thomas Doss, öst. Komponist und Dirigent (1966).

Todestage: Christiane Vulpius, Ehefrau Goethes (1765-1816); Camillo Graf Cavour, ital. Staatsmann (1810-1861); Gerhart Hauptmann, dt. Dichter (1862-1946); Carl Gustav Jung, schweiz. Psychoanalytiker (1875-1961); Jean Paul Getty, US-Ölmagnat (1892-1976); Elisabeth Rethberg, dt. Opernsängerin (1894-1976); George Davis Snell, US-Genetiker, Nobelpreis 1980 (1903-1996); Arnold Newman, US-Fotograf (1918-2006); Herbert Eisenreich, öst. Schriftsteller (1925-1986); Peter Shaffer, brit. Dramatiker (1926-2016); Stan Getz, US-Jazzmusiker (1927-1991); Viktor Kortschnoi, russ.-schwz. Schachspieler (1931-2016); Billy Preston, US-Rockmusiker ("Fünfter Beatle") (1946-2006).

Namenstage: Norbert, Bertrand, Benignus, Claudia, Claudius, Giselbert, Falko, Kevin, Vinzenz, Simeon.