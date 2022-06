6. Juni 1957: Uraufführung von Arnold Schönbergs Oper "Moses und Aron" im Stadttheater Zürich

Unter Montag, 6. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1352: In Zentralchina bricht der Aufstand der sogenannten Roten Turbane aus, der den Untergang der seit 1279 regierenden mongolischen Yuan-Dynastie beschleunigt. 1368 kommt Zhu Yuanzhang als erster Kaiser der Ming-Dynastie auf den chinesischen Thron.

1402: Jan Hus beginnt in Prag mit seinen viel beachteten Predigten, in denen er Missstände im katholischen Klerus aufzeigt.

1532: Der erste Band des Romanzyklus "Gargantua und Pantagruel" von François Rabelais erscheint und trägt dem Autor Kritik seitens konservativer Theologen der Pariser Sorbonne ein.

1617: Erzherzog Ferdinand (später Kaiser Ferdinand II.) wird zum König von Böhmen gewählt. Seine bald darauf eingeleiteten Maßnahmen zur Rekatholisierung lösen Unmut aus, ein Ständeaufstand bahnt sich an.

1727: Bei der Vorstellung der Oper "Astianatte" von Giovanni Battista Bononcini, Mitglied der Hofkapelle von Kaiser Leopold I., in London beschimpfen die beiden Primadonnen Faustina Bordoni und Francesca Cuzzoni einander auf der Bühne aufs heftigste, ein Vorfall, der für beide Sängerinnen Engagements in ganz Europa mit sich bringt.

1797: General Napoleon Bonaparte errichtet in Genua den Satellitenstaat "Ligurische Republik" als "Tochterrepublik" der Französischen Republik. (1805 aufgelöst und dem französischen Kaiserreich einverleibt).

1862: Im Amerikanischen Bürgerkrieg nehmen die Truppen der Nordstaaten Memphis in Tennessee ein.

1882: In Bombay (Mumbai) sterben über 100.000 Menschen, als ein tropischer Wirbelsturm riesige Wellen in das Hafenbecken drückt.

1897: Hawaii wird von den USA annektiert. Nach längeren Wirren und dem Sturz der letzten Königin Liliʻuokalani erhält es 1900 eine Verfassung als Territorium der Vereinigten Staaten.

1907: Die Firma Henkel bietet mittels Anzeige in der "Düsseldorfer Zeitung" den Haushalten erstmals das Waschmittel "Persil" zum Kauf an.

1912: Der Novarupta in Alaska bricht aus. Es handelt sich um eine der stärksten Vulkanexplosionen.

1917: In den USA gelingt es, aus Erdgas Helium zu gewinnen, das als Ersatz von Wasserstoff für Luftschiffe Verwendung findet.

1942: Bei Hertford in England springt Adeline Gray zu Testzwecken erstmals mit einem aus Nylon gefertigten Fallschirm ab.

1957: Uraufführung von Arnold Schönbergs Oper "Moses und Aron" im Stadttheater Zürich.

1967: Sechstagekrieg: Israelische Truppen erobern Gaza und El Arish und stehen 100 Kilometer vor dem Suez-Kanal, der vom ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser für den Schiffsverkehr gesperrt und durch Versenkung von Schiffen blockiert wird.

1972: Bei einer Explosion in der rhodesischen Wankie-Kohlengrube kommen 426 Menschen ums Leben.

1982: Ein Eilzug fährt auf der Südbahn auf den stehenden "Romulus"-Express auf: vier Tote, 41 teils Schwerverletzte.

1982: Die israelische Armee marschiert unter dem Kommando von General Ariel Sharon im Südlibanon ein und überrennt die Stellungen der UNO-Friedenstruppen (UNIFIL). Die israelische Offensive trägt den Namen "Operation Frieden in Galiläa" mit dem Ziel, die Infrastruktur der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) zu zerstören.

1992: Die Wahlen in der Tschechoslowakei enden im tschechischen Landesteil mit einem klaren Sieg der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) von Finanzminister Václav Klaus. In der Slowakei bleibt die "Bewegung für eine Demokratische Slowakei" von Vladimír Mečiar erfolgreich.

2007: Ein 66 Jahre alter Kalifornier trennt mit einem Taschenmesser seinen linken Unterschenkel ab, um sich aus einer lebensbedrohlichen Situation zu befreien. Al Hill ist beim Baumfällen in einem entlegenen Waldgebiet im Bezirk Placer County von einem umstürzenden Baum getroffen worden, mehr als zehn Stunden ist sein linkes Bein eingeklemmt.



Geburtstage: Alexandra Fjodorowna, letzte russ. Zarin (1872-1918); Erwin Herbert Rainalter, öst. Schriftsteller (1892-1960); Iain Hamilton, schott. Komponist (1922-2000); Ulrike Ottinger, dt. Filmemacherin (1942); Klaus Bednarz, dt. Fernsehjournalist (1942-2015); Paul Giamatti, US-Schauspieler (1967); Noriaki Kasai, jap. Skispringer (1972).

Todestage: Richard Münch, dt. Schauspieler (nach anderen Angaben 5. 6.) (1916-1987); Werner Kreindl, öst. Schauspieler (1927-1992); Yves Klein, frz. Maler (1928-1962); Adnan Kashoggi, saudiarab. Unternehmer (1935-2017); Lesley Brown, brit. Mutter des ersten Retortenbabys der Welt (1948-2012).

Namenstage: Norbert, Bertrand, Benignus, Claudia, Claudius, Giselbert, Falko, Kevin, Vinzenz, Simeon.