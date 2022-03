Unter Sonntag, 6. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

12 v. Chr.: Der römische Kaiser Augustus wird zum Pontifex Maximus (Oberster Priester) gewählt.

1932: Bei Ausgrabungen in Ephesus in der Türkei findet der österreichische Archäologe Franz Miltner eine Kopie des Mausoleums von Halikarnassos, eines der Sieben Weltwunder.

1957: Unter dem Namen Ghana wird die britische Goldküste mit dem angegliederten Britisch-Togo in Westafrika eine unabhängige Republik, Kwame Nkrumah ihr erster Präsident.

1982: Im Kairoer Prozess gegen die Mörder des ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat werden fünf Todesurteile gefällt.

1987: Die britische Kanalfähre "Herald of Free Enterprise" sinkt nach dem Auslaufen aus dem belgischen Hafen Zeebrugge, weil ein Ladetor nicht geschlossen ist. 189 Passagiere kommen ums Leben.

1992: Der nach dem (am 6. März 1475 geborenen) italienischen Renaissance-Künstler benannte Computervirus "Michelangelo" wird aktiv. Entgegen den Befürchtungen hält sich der dadurch verursachte Schaden in Grenzen.

1992: Der Ostseerat (Council of the Baltic Sea States: CBSS) wird in Kopenhagen gegründet. Die Internationale Organisation hat das Ziel, die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und umweltpolitischen Kooperationen der Anrainerstaaten der Ostsee sowie Norwegens und Islands zu fördern.

1997: Die frühere Danziger Lenin-Werft, Gründungsort der unabhängigen polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarność, wird definitiv geschlossen, nachdem ihr keine weiteren Kredite gewährt wurden. Die letzten 3.500 Beschäftigten werden entlassen.

2002: Wegen der von US-Präsident George W. Bush angekündigten drastischen Erhöhung der Stahlzölle droht ein weltweiter Handelskrieg.

2007: Die letzte Hürde für den BAWAG-Prozess ist ausgeräumt: Das Oberlandesgericht Wien weist sämtliche offenen Einsprüche gegen die Anklageschrift zurück. Diese ist damit rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft wirft den insgesamt neun Angeklagten in abgestufter Form Untreue und Bilanzfälschung vor. Ex-Generaldirektor Helmut Elsner ist außerdem noch des schweren Betrugs angeklagt. Vorgeworfen wird den Angeklagten, die frühere Gewerkschaftsbank BAWAG um 1,4 Mrd. Euro geschädigt zu haben. Bestätigt wird auch die U-Haft Elsners. Der Prozess beginnt am 16. Juli.



Geburtstage: Josef Bayer, öst. Komponist (1852-1913); Johan Bojer, norw. Schriftsteller (1872-1959); Paul Juhon, russ. Komponist (1872-1940); Gabriel García Márquez, kolumb. Schriftsteller, Nobelpreis 1982 (1927-2014); Bronisław Geremek, poln. Politiker (1932-2008); Valentina Tereschkowa Nikolajewa, ehem. sowj. Kosmonautin, erste Frau im Weltraum (1937); Erika Hess, schwz. Ex-Skifahrerin (1962); Andreas Felder, öst. Ex-Skispringer (1962); Michael Konsel, öst. Ex-Fußballer (1962); Shaquille O'Neal, ehem. US-Basketballer, Schauspieler und Rapper (1972).

Todestage: Zoltán Kodály, ung. Komponist (1882-1967); Friedrich Schnack, dt. Schriftsteller (1888-1977); Eddie Durham, US-Jazzmusiker (1906-1987); Maria Helena Vieira da Silva, portug. Malerin (1908-1992); Cheddi Jagan, Präsident von Guyana (1918-1997); Michael Manley, jamaikan. Politiker (1924-1997); Friedrich Hahn, öst. Politiker (1924-2002); Jean Baudrillard, frz. Soziologe/Philosoph (1929-2007).

Namenstage: Fridolin, Nicoletta, Colette, Friedrich, Mechthild, Franziska, Quiriakus, Chrodegang, Nicole.