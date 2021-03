Unter Samstag, 6. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1521: Der portugiesische Seefahrer in spanischen Diensten Fernão de Magalhães (Magellan) erreicht die Marianen-Inseln im Pazifik.

1821: Fürst Alexander Ypsilanti (d. J.) eröffnet mit seiner "Heiligen Schar" den griechischen Befreiungskampf gegen die türkische Herrschaft.

1946: In einem Abkommen mit der Regierung des kommunistischen Präsidenten Ho Chi Minh erkennt Frankreich die am 2. September 1945 ausgerufene Demokratische Republik Vietnam als unabhängigen Staat an.

1951: Durch die Revision des Besatzungsstatuts erhält die Bundesrepublik Deutschland diplomatische Kompetenzen. Bundeskanzler Konrad Adenauer wird zugleich erster Außenminister.

1966: Bei den Nationalratswahlen erhält die ÖVP unter Bundeskanzler Josef Klaus die absolute Mehrheit der Mandate. Ende der Großen Koalition, die SPÖ unter Bruno Pittermann geht in die Opposition.

1976: In Armenien stürzt ein sowjetisches Verkehrsflugzeug ab: 120 Tote.

1986: Das neu gewählte Zentralkomitee der KPdSU bestätigt in Moskau Michail Gorbatschow als Generalsekretär und beruft in der Person der ZK-Sekretärin Alexandra Birjukowa eine Frau in die Parteileitung.

1991: Tausende Albaner flüchten auf von ihnen erstürmten Schiffen nach Apulien: Chaotische Szenen in Brindisi und anderen süditalienischen Häfen.



Geburtstage: Georg Neumark, dt. Dichter (1621-1681); Ignaz Franz Castelli, öst. Schriftsteller (1781-1862); Friedrich von Bodelschwingh, dt. Theologe (1831-1910); Flurin Camathias, schwz. Dichter in rätoromanischer Sprache (1871-1946); Alfonso Agusto da Costa, portug. Politiker (1871-1937); Max Hunziker, schwz. Maler (1901-1976); Hermann Axen, dt. Politiker (1916-1992); Julius Rudel, US-amer. Dirigent öst. Herkunft (1921-2014); Andrzej Wajda, poln. Regisseur (1926-2016); Alan Greenspan, US-Wirtschaftsfachmann, ehem. US-Notenbankchef (1926); David Gilmour, brit. Rockmusiker/Gitarrist (Pink Floyd) (1946).

Todestage: Enrique López Albújar, peruan. Dichter (1872-1966); Wolodymyr Wynnytschenko, ukrain. Schriftsteller (1880-1951); Georgia O'Keeffe, US-Malerin (1887-1986); Hans Duhan, öst. Opernsänger (1890-1971); Theodor Bovet, schwz. Neurologe (1900-1976); Hans-Jürgen Kallmann, dt. Maler (1908-1991); Nancy Reagan, ehem. US-First Lady (1921-2016).

Namenstage: Fridolin, Nicoletta, Colette, Friedrich, Mechthild, Franziska, Quiriakus, Chrodegang, Nicole.