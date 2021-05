Unter Donnerstag, 6. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1686: Polen und Russland schließen den "Ewigen Frieden" von Moskau, der einen fast hundertjährigen Konflikt beendet.

1851: In New York erhält Linus Yale ein Patent auf das von ihm entwickelte Zylinderschloss.

1876: In Weimar findet die erste Aufführung von Johann Wolfgang von Goethes "Faust, Erster und Zweiter Teil" statt.

1891: Der 1882 geschlossene Dreibundvertrag zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien wird auf zwölf Jahre erneuert.

1921: Das deutsch-sowjetische Wirtschaftsabkommen wird unterzeichnet. Erste De-facto-Anerkennung Sowjetrusslands.

1941: KPdSU-Generalsekretär Stalin übernimmt von Molotow das Amt des sowjetischen Regierungschefs (Vorsitzender des Rats der Volkskommissare).

1946: Der erste elektronische Großrechner "ENIAC" (Electronic Numerical Integrator and Calculator) spuckt seine ersten Rechenergebnisse aus. Vorausgegangen war die Idee eines programmgesteuerten elektronischen Rechners des ungarischen US-Mathematikers John von Neumann, der auch an der Konstruktion von ENIAC mitwirkte.

1951: Erste Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk auf der Grundlage der Verfassungsrevision von 1929. Keiner der sechs Kandidaten - unter ihnen eine Frau, Ludovika Hainisch-Marchet, Schwiegertochter des ersten Bundespräsidenten Michael Hainisch - erreicht die erforderliche absolute Mehrheit. In der Stichwahl am 27. Mai schlägt der Wiener Bürgermeister Theodor Körner (SPÖ) den oberösterreichischen Landeshauptmann Heinrich Gleißner (ÖVP).

1966: Chinas KP-Chef Mao Zedong gibt das erste Signal für massive Angriffe auf die Parteibürokratie. In einer Direktive fordert er die Einführung militärischer Organisationsformen in allen gesellschaftlichen Bereichen.

1976: Die Region Friaul in Nordostitalien wird von einem schweren Erdbeben heimgesucht, das fast 1.000 Menschen das Leben kostet. Mehr als 100.000 Menschen werden obdachlos.

1986: Nach zwölfjährigen Verhandlungen wird in Ostberlin das deutsch-deutsche Kulturabkommen unterzeichnet.

1986: Die Kosmonauten Kisim und Solowjow ziehen im Weltraum von der sowjetischen Station "Mir" zur Station "Saljut 7" um.

1991: Das größte Kraftwerk der Welt, Itaipú an der Grenze zwischen Paraguay und Brasilien, wird eröffnet.

1996: In Guatemala wird ein Friedensvertrag zwischen der Regierung von Präsident Álvaro Arzú und der Widerstandsbewegung URNG (Nationale Revolutionäre Einheit) unterzeichnet.



Geburtstage: Ludwig Börne, dt. Schriftsteller (1786-1837); Max von Eyth, dt. Schriftsteller (1836-1906); Aristide Bruant, frz. Schriftsteller (1851-1925); Sigmund Freud, öst. Begründer der Psychoanalyse (1856-1939); Robert E. Peary, US-Polarforscher (1856-1920); Motilial Pandit Nehru, ind. Politiker (1861-1931); Christian Morgenstern, dt. Schriftsteller (1871-1914); André Weil, frz.-US-Mathematiker (1906-1998); Erich Fried, öst. Schriftsteller (1921-1988); Rupert Gmoser, öst. Politiker (1931-2008); Ivica Osim, bos. Fußballtrainer (1941); Gerhard Gruber, öst. Pianist (1951); Alfred Brader, öst. Politiker (ÖVP) (1956); George Clooney, US-Schauspieler (1961).

Todestage: Adolph Freiherr von Knigge, dt. Schriftst. (1752-1796); Alcides Arguedas, bolivian. Dichter (1879-1946); Helene Weigel, öst.-dt. Schauspielerin und Theaterleiterin (1900-1971); Heinrich Kulka, tschech.-öst. Architekt (1900-1971); Margot Honecker, geb. Feist, DDR-Politikerin (1927-2016); Herbert Raditschnig, öst. Kameramann und Dokumentarfilmer (1934-2006); Niklaus Schilling, schweiz. Filmregisseur (1944-2016).

Namenstage: Antonia, Valerian, Gritto, Markward, Dietrich, Johannes, Gundula, Domitian, Britto, Elisabeth, Benedikta.