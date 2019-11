Unter Mittwoch, 6. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1804: Zar Alexander I. und Kaiser Franz I. vereinbaren in einem Allianzvertrag ein gemeinsames Vorgehen gegen Frankreich.

1919: Großherzogin Charlotte von Luxemburg heiratet Prinz Felix von Bourbon-Parma, Bruder der österreichischen Kaiserin Zita.

1934: In Berlin wird die Filmoperette "Polenblut" nach Oscar Nedbal mit Anny Ondra in der Hauptrolle uraufgeführt.

1944: Rückzug der deutschen Besatzungstruppen aus den Niederlanden.

1964: Der belgische König Baudouin I. eröffnet die erste Autobahnverbindung zwischen seinem Land und der Bundesrepublik Deutschland.

1979: Zwei Tage nach der Besetzung der US-Botschaft in Teheran tritt der iranische Ministerpräsident Mehdi Bazargan zurück.

1979: Erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche kommt es zu einer Sonderversammlung des Kardinalskollegiums.

1984: Bei den Präsidentenwahlen in den USA feiert Amtsinhaber Ronald Reagan einen Erdrutschsieg über den früheren demokratischen Vizepräsidenten Walter Mondale.

1999: Die Australier lehnen in einem Referendum die republikanische Staatsform ab.



Geburtstage: Johanna ("die Wahnsinnige"), Königin von Kastilien und León (1479-1555); Suleiman I., türk. Sultan (1494/95-1566); Antoine Joseph Sax, belg. Instrumentenbauer (1814-1894); Karl Holey, öst. Architekt/Dombaumeister (1879-1955); Jenő (Jewgenij) Varga, sowj. Nationalökonom ungar. Herkunft (1879-1964); Baroness Jeanette Lips von Lipstrill, (eigtl. Schmid), öst. Kunstpfeiferin (1924-2005); Hans Janitschek, öst. Politiker und Journalist, ehem. Generalsekretär der Sozialistischen Internationale (SI) (1934-2008); Arturo Sandoval, US-amer. Jazzmusiker kub. Herfunkt (1949); Frank Vandenbroucke, belg. Radrennfahrer (1974-2009).

Todestag: Stella Wang-Tindl, öst. Pianistin (1895-1974).

Namenstage: Christina, Leonhard, Erdmann, Protasius, Modesta, Rudolf, Valentin, Sibylle, Gustav Adolf.

