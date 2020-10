Unter Dienstag, 6. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

105 v. Chr.: Die Kimbern besiegen bei Arausio (heute Orange in Südfrankreich) die Römer.

1285: König Philipp III. von Frankreich stirbt. Den Thron besteigt sein Sohn Philipp IV., der Schöne.

1945: In München wird die Süddeutsche Zeitung gegründet.

1970: Unter dem Druck des Militärs tritt der bolivianische Staatschef General Ovando zurück, neuer Präsident wird General Torres.

1985: Bei vorgezogenen Parlamentswahlen in Portugal wird die rechtsliberale Sozialdemokratische Partei stärkste Kraft.

1995: Die erste Ausgabe der Zeitung "Wirtschaftsblatt" erscheint.

2000: Zehntausende Menschen feiern in der Nacht auf den Straßen Belgrads den Machtwechsel in Jugoslawien. Der abgewählte Staatschef Slobodan Miloševićgesteht seine Niederlage ein.

2015: Der Blanko-Transfer von User-Daten in die USA ist laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs unrechtmäßig. Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems hat sich mit seiner Klage gegen Facebook durchgesetzt, das Safe Harbour-Abkommen zwischen EU und USA ist somit ungültig. Noch am selben Tag stellte die EU-Kommission jedoch fest: Die Übertragung von Internet-Daten in die USA kann bis auf Weiteres fortgesetzt werden, über einen neuen Vertrag werde verhandelt.



Geburtstage: Johann Anton André, dt. Musikverleger (1775-1842); Jenny Lind, schwed. Sopranistin (1820-1887); Wolfgang Liebeneiner, dt. Schauspieler und Regisseur (1905-1987); Ljuben Berow, bulg. Politiker (1925-2006); Hafez al Assad, syrischer Politiker (1930-2000); Leopold Hager, öst. Dirigent (1935); Jürgen Kohler, deutscher Fußballspieler; Weltmeister 1990 und Europameister 1996 (1965); Corinna May, dt. Schlagersängerin (1970).

Todestage: Nikolai Liliew, bulg. Schriftsteller (1885-1960); Julian Przyboś, poln. Lyriker (1901-1970); Felix Slavik, öst. Politiker (1912-1980); Richard Farnsworth, US-Schauspieler (1920-2000); Reinhard Tramontana, öst. Journalist (1948-2005).

Namenstage: Bruno, Renatus, Adalbero, Friederike, René, Balduin, Fides, Konrad, Maria-Nicola, Thomas.



Quelle: SN