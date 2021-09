Unter Montag, 6. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1566: In der Nacht auf den 6. September stirbt vor der belagerten ungarischen Festung Sziget Sultan Süleiman I., der Prächtige.

1901: William McKinley, 25. Präsident der USA, wird in Buffalo von einem Anarchisten niedergeschossen. Er stirbt am 14. September.

1946: US-Außenminister Byrnes kündigt in Stuttgart einen grundsätzlichen Wandel der amerikanischen Deutschlandpolitik an.

1971: Bei einer missglückten Landung eines Düsenflugzeuges auf einer Autobahn bei Hamburg kommen 21 der 121 Insassen ums Leben.

1976: Ein sowjetischer Luftwaffenoffizier landet mit einer MiG-25 in Nordjapan und erhält später Asyl in den USA.

1986: Zwei offenbar palästinensische Terroristen töten in einer Synagoge in Istanbul 21 Betende und sich selbst.

1986: Mit dem Neubau für die Sammlung Ludwig wird in Köln einer der größten Museumskomplexe Europas - das "Wallraf-Richartz-Museum/Museum Ludwig" und die Philharmonie - eröffnet.

1991: Der Kongress der Volksdeputierten beschließt das Ende der Sowjetunion und verabschiedet ein Gesetz über die Umwandlung der zentralisierten Sowjetunion in eine Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Außerdem wird die Unabhängigkeit von Estland, Lettland und Litauen anerkannt.

1991: Das russische Parlamentspräsidium stimmt der Umbenennung der Stadt Leningrad in St. Petersburg zu. Die 1703 gegründete Stadt hieß von 1914-1924 Petrograd und seit 1924 Leningrad.

2006: Nach mehr als 40 Jahren hat Japan den lang ersehnten männlichen Thronfolger. Prinzessin Kiko bringt in einer Privatklinik in Tokio einen Sohn, Hisahito, zur Welt.



Geburtstage: John Dalton, engl. Physiker/Chemiker (1766-1844); Anton Diabelli, öst. Komponist (1781-1858); John Macleod, kanad. Physiologe, Nobelpreis 1923 (1876-1935); Max Müller, dt. Philosoph (1906-1994); Carmen Laforet, span. Schriftstellerin (1921-2004); Claus von Amsberg, Prinz der Niederlande (1926-2002); Arthur Willam Oldham, brit. Komponist (1926-2003); Naomie Harris, brit. Schauspielerin (1976).

Todestage: Süleiman I., der Prächtige, osman. Sultan (1494 od. 1495-1566); Hendrik Verwoerd, südafr. Politiker (1901-1966); Felix Habsburg-Lothringen, Sohn des letzten öst. Kaisers (1916-2011).

Namenstage: Magnus, Beate, Theobald, Ilse, Gundolf, Alexius, Bernhard, Bertram, Stephan, Zacharias.