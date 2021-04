Unter Mittwoch, 7. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1766: Kaiser Joseph II. übergibt den Wiener Prater, bisher königliches Jagdrevier, der Bevölkerung zur freien Benützung.

1871: In Wien stirbt Wilhelm von Tegetthoff, der bedeutendste Admiral der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine und Sieger der Seeschlacht von Lissa (1866) gegen die überlegene italienische Flotte.

1906: Die Algeciras-Akte, welche die erste Marokko-Krise beendet und Frankreich und Spanien eine Vorzugsstellung in Marokko einräumt, wird unterzeichnet.

1926: Auf den italienischen Regierungschef Benito Mussolini wird in Rom ein Attentat verübt, das der "Duce" zum Anlass nimmt, massiv gegen die antifaschistische Opposition vorzugehen. In Cannes fällt der liberaldemokratische Oppositionelle Giovanni Amendola einem faschistischen Anschlag zum Opfer.

1936: In Berlin wird der Kriminalfilm "Savoy-Hotel 217" mit Hans Albers, Brigitte Horney und Käthe Dorsch uraufgeführt.

1956: Im Wiener Hotel "Weißer Hahn" wird die "Freiheitliche Partei Österreichs" (FPÖ) gegründet. Erster Obmann der deutschnational orientierten Partei wird der ehemalige Nationalsozialist Anton Reinthaller, der in Seyß-Inquarts "Anschluss"-Regierung im März 1938 Landwirtschaftsminister war.

1961: Der jugoslawische Schriftsteller und Revolutionär Milovan Djilas, ehemals eines der wichtigsten Regierungsmitglieder neben Tito, wird verhaftet.

1966: Vor Palomares in Südspanien wird aus dem Mittelmeer die letzte von vier Wasserstoffbomben geborgen, die beim Absturz eines US-Atombombers am 17. Jänner verlorengegangen waren.

1971: Ostberlin verdoppelt die Zahl der Telefonleitungen nach Westberlin auf 20.

1976: In Düsseldorf wird eine Rheinbrücke um etwa 50 Meter verschoben, um sie an eine Straße anzuschließen.

1976: In China wird der stellvertretende Ministerpräsident Deng Xiaoping entmachtet (rehabilitiert im Juli 1977).

1986: Der Berliner Bau- und Korruptionsskandal fordert erste Opfer: die Senatoren Heinrich Lummer (Inneres), Klaus Franke (Bau) und wenig später Horst Vetter (Umwelt) treten zurück.

2011: Bei einem Amoklauf an einer Schule in Rio de Janeiro erschießt ein 24-jähriger Mann 13 Kinder und begeht anschließend Selbstmord.



Geburtstage: Fra Diavolo, ital. Freiheitskämpfer (1771-1806); Franz Joseph Rudigier, öst. kath. Theologe; 1853-1884 Bischof von Linz (1811-1884); Leo Graf von Thun und Hohenstein, öst. Staatsmann (1811-1888); Robert Freitag, öst. Schausp./Regisseur (1916-2010); Heinz Zuber, öst. Schauspieler (Clown "Enrico") (1941); Leon Krier, luxemburg. Architekt (1946); Marco Rima, schweiz. Kabarettist/Schausp. (1961); Christian Fuchs, öst. Fußballspieler (1986).

Todestage: Johann Hinrich Wichern, dt. ev. Theologe (1808-1881); Phineas Taylor Barnum, US-Zirkuspionier (1810-1891); Wilhelm von Tegetthoff, öst. Admiral (1827-1871); Rudolf Heberdey, öst. Archäologe und Epigrafiker (1864-1936); Valerie von Martens, öst. Schauspielerin (1894-1986); Leonid Kantorowitsch, russ. Mathematiker/Ökonom; Nobelpreis 1975 (1912-1986); Beatrice Whitney Straight, US-Schauspielerin (1914-2001).

Namenstage: Johannes Baptist, Hermann, Hagesippus, Burchard, Ursula, Lothar, Juliane, Eberhard.