Unter Freitag, 7. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1495: Auf dem Reichstag zu Worms wird von König Maximilian I. der "Ewige Reichslandfriede" verkündet. Er schafft die Fehde ab und stellt sie unter Strafe.

1800: Durch einen Staatsstreich wird das Parlament der (1798 gegründeten) Helvetischen Republik aufgelöst.

1815: In Zürich wird der Bundesvertrag der 22 souveränen Kantone feierlich beschworen. Mit dieser ersten selbstgeschaffenen Gesamtordnung bleibt die Schweiz ein Staatenbund.

1815: Napoleon wird nach St. Helena eingeschifft, wo er den Rest seines Lebens im Exil verbringt.

1915: Die polnischen Abgeordneten zum österreichischen Reichsrat fordern die Wiederherstellung des ungeteilten Königreichs Polen unter Einschluss Galiziens in Personalunion mit der österreichisch-ungarischen Monarchie.

1945: Die Sowjetunion stimmt der Wiederherstellung voller diplomatischer Beziehungen mit Finnland zu und würdigt die loyale Erfüllung der Waffenstillstandsbedingungen durch das Nachbarland.

1960: Die westafrikanische Republik Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) wird unabhängig, Félix Houphouët-Boigny ihr erster Präsident.

1960: Bundeskanzler Julius Raab trifft in München mit Otto Habsburg-Lothringen, dem ältesten Sohn des letzten Kaisers, zusammen.

1970: Die Außenminister der BRD und der UdSSR, Scheel und Gromyko, paraphieren in Moskau den deutsch-sowjetischen Vertrag ("Moskauer Vertrag").

1990: US-Präsident George Bush ordnet die Entsendung von US-Truppen nach Saudi-Arabien an. Irak und Saudi-Arabien massieren Truppen an der gemeinsamen Grenze.

1990: Der Afrikanische Nationalkongress (ANC) stellt den, seit 29 Jahren gegen die Regierung in Pretoria für die Abschaffung der Apartheid geführten, bewaffneten Kampf ein.

1990: Das Parlament Estlands setzt die sowjetische Verfassung von 1940 außer Kraft und bezeichnet das Land mit Wirkung vom 30. März als unabhängig.

1995: Drei Tote und 17 Schwerverletzte - so die Bilanz eines Zugunglücks auf der Arlbergstrecke.

1995: Bei einem Selbstmordanschlag tamilischer Rebellen in Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka, kommen 21 Menschen ums Leben.

2000: Bei der Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Autos werden in Bilbao vier mutmaßliche Terroristen der baskischen Untergrundorganisation ETA getötet.



Geburtstage: Stanley J. Weyman, brit. Schriftsteller (1855-1928); Felice Bryant, US-Sängerin (1925-2003); Rahsaan Roland Kirk, US-Jazzmusiker (1935-1977); Jean-Luc Dehaene, belg. Politiker (1940-2014); Wladimir Sorokin, russ. Schriftsteller (1955); Charlize Theron, US-amer. Schauspielerin südafrikan. Hrkft. (1975).

Todestage: Wilhelm Liebknecht, dt. Politiker (1826-1900); Salvatore Ferragamo, ital. Schuhdesigner (1898-1960); Peter C. Jennings, US-amer. Fernsehjournalist (ABC) kanad. Hrkft. (1938-2005).

Namenstage: Sixtus, Kajetan, Afra, Donatus, Albert, Juliana, Digna, Konrad, Vinzenz, Stephan, Cassian.

Quelle: SN