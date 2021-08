Unter Samstag, 7. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

936: Otto I. wird in Aachen zum deutschen König gekrönt.

1711: Königin Anne von England lässt erstmals das Pferderennen von Ascot abhalten.

1796: Herzog Friedrich Eugen von Württemberg tritt seine linksrheinischen Besitzungen an Frankreich ab und scheidet aus dem Koalitionskrieg aus.

1851: Das preußische Kultusministerium verbietet die von Friedrich Fröbel gegründeten Kindergärten wegen angeblichen "destructiven Tendenzen auf dem Gebiet der Religion und Politik".

1891: Der Franzose Louis Jules Duboscq erhält ein Patent für das von ihm entwickelte Teleobjektiv.

1931: Die Landesbank der Rheinprovinz stellt ihre Zahlungen ein.

1931: In Köln wird der Film "Die große Attraktion" mit Richard Tauber und Margo Lion uraufgeführt.

1941: In Estland nehmen deutsche Truppen Wesenberg und stoßen zum Finnischen Meerbusen durch.

1841: Sowjetische Flugzeuge bombardieren erstmals Berlin.

1956: Durch die Explosion einer Sprengstofffabrik in Cali (Kolumbien) kommen etwa 1.100 Menschen ums Leben.

1961: Der sowjetische Ministerpräsident Chruschtschow kündigt eine Verstärkung der Sowjettruppen an der Westgrenze und die Einberufung von Reservisten an.

1971: Das amerikanische Raumschiff Apollo-15 kehrt zur Erde zurück.

1981: Uraufführung der Oper "Baal" von Friedrich Cerha im Rahmen der Salzburger Festspiele im Kleinen Festspielhaus.

1986: Die seit vier Tagen vermissten Kinder Melanie und Karola Weimar aus Philippsthal/Hessen werden erdrosselt und erstickt gefunden.

1991: Schwerste Buskatastrophe seit Jahren in Österreich: Auf der Talfahrt vom Triebener Tauernpass kommt ein ungarischer Reisebus wegen eines Fahrfehlers sowie defekter Bremsen von der Straße ab - 16 Todesopfer.

1996: Treffen zwischen dem kroatischen Staatspräsidenten Franjo Tuđman und seinem serbischen Amtskollegen Slobodan Milošević in Griechenland. Dies ist das erste derartige offizielle Treffen seit 1991.

1996: Die NASA bestätigt Hinweise darauf, dass es auf dem Mars einmal Leben gegeben haben könnte. Hinweise darauf ergeben sich aus Untersuchungen eines Meteoriten.

2006: Wolfgang Schwarz, Eiskunstlauf-Olympiasieger 1968 in Grenoble, wird im Wiener Straflandesgericht einstimmig wegen versuchter Bestimmung zur erpresserischen Entführung schuldig gesprochen worden und zu acht Jahren Haft verurteilt.



Geburtstage: Mata Hari (eig. Margaretha Zelle), niederl. Tänzerin/Spionin (1876-1917); Konrad Heiden, dt.-US-amer. Journalist (1901-1966); Manitas de Plata (eig. Ricardo Baliardo), frz. Flamenco-Gitarrist (1921-2014); John C. Mather, US-Astrophysiker; Nobelpreis 2006 (1946).

Todestage: Heinrich IV., röm.-dt. Kaiser (1050-1106); Rabindranath Tagore, ind. Dichter/Philosoph; Nobelpreis 1913 (1861-1941); Larry Adler, US-"König der Mundharmonika" (1914-2001).

Namenstage: Sixtus, Kajetan, Afra, Donatus, Albert, Juliana, Digna, Konrad, Vinzenz, Stephan, Cassian.