7. August 1987: Die 30-jährige Amerikanerin Lynne Cox durchschwimmt als erster Mensch die Beringstraße zwischen Alaska und der UdSSR

Unter Sonntag, 7. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1002: Herzog Heinrich von Bayern, Sohn Heinrich des Zänkers, wird in Mainz von Erzbischof Willigis als Heinrich II. zum deutschen König gekrönt.

1787: Der französische Bischof Pierre Pigneaux de Behaine stellt König Ludwig XVI. in Versailles den vertriebenen jungen annamitischen Prinzen Nguyễn Ánh vor, der 1802 unter dem Namen Gia Long vietnamesischer Kaiser werden wird. Pigneaux erweist sich als Wegbereiter der französischen Präsenz in Indochina.

1912: Der österreichische Physiker Victor Franz Hess stellt bei einem Ballonaufstieg bei Wien fest, dass die Ionisierung der Luft mit der Höhe zunimmt (Kosmische Strahlung).

1917: Der Chef der provisorischen Regierung Russlands, Alexander Kerenski, zieht die Kosaken-Regimenter von der Front ab, um sie gegen Aufständische einsetzen zu können.

1942: Mit der Landung auf der Salomoneninsel Guadalcanal leiten die Amerikaner die schrittweise Rückeroberung der im Pazifik an die Japaner verlorenen Gebiete ein.

1947: Thor Heyerdahl und seine fünf Begleiter landen mit ihrem Floß Kon Tiki nach 102 Tagen und einer 4.300 Meilen langen Fahrt über das Stille Meer auf einer Insel des Tuamotu Archipels.

1947: Das rumänische Parlament verabschiedet das Gesetz über die Bestrafung der Kriegsverbrecher.

1957: Die Briten setzen zur Niederschlagung des Aufstands des ibaditischen Imams Ghalib gegen den Sultan von Oman nach der Luftwaffe auch Landtruppen ein.

1962: Aus einer Kirche in Volkach (Unterfranken) werden Riemenschneiders "Madonna im Rosenkranz" und andere Statuen gestohlen.

1982: Ein Anschlag armenischer Terroristen auf dem Flugplatz von Ankara kostet neun Menschen das Leben, 70 werden verletzt.

1987: Die Staatschefs der mittelamerikanischen Länder Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras und Guatemala unterzeichnen in Guatemala-Stadt ein Friedensabkommen.

1987: Bei einem Zugsunglück im Süden der Sowjetunion bei Kamensk verlieren etwa 70 Menschen das Leben.

1987: Die 30-jährige Amerikanerin Lynne Cox durchschwimmt als erster Mensch die Beringstraße zwischen Alaska und der UdSSR.

1992: Das Ende des langjährigen Bürgerkriegs in Mosambik zeichnet sich ab: Regierung und Rebellen einigen sich in Rom auf eine Waffenruhe.

2007: Nach einem ungeklärten militärischen Zwischenfall erreichen die Beziehungen zwischen Georgien und Russland einen neuen Tiefpunkt. Die Regierung in Tiflis wirft dem großen Nachbarn vor, eine Boden-Luft-Rakete auf die frühere Sowjetrepublik abgefeuert zu haben.



Geburtstage: Julius Epstein, öst.-ung. Pianist (1832-1926); Philipp Forchheimer, öst. Hydrologe (1852-1933); Emil Nolde, dt. Maler/Graphiker (1867-1956); Hermann Rauschning, dt. Politiker und Schriftsteller (1887-1982); Carl Wery, dt. Schauspieler/Regisseur (1897-1978); Rudolf Hermann Eisenmenger, öst. Maler (1902-1994); Josef W. Janker, dt. Schriftsteller (1922-2010); Caetano Veloso, brasil. Musiker (1942); Karl Schweitzer, öst. Politiker (FPÖ) (1952).

Todestage: Prinzessin Hermine von Reuß, 2. Frau Kaiser Wilhelms II. (1887-1947); Oliver Hardy, US-Filmkomiker (1892-1957); Camille Chamoun, libanes. Staatsmann (1900-1987); Georg Picht, dt. Pädagoge/Religionsphilosoph (1913-1982); Eberhard Fechner, dt. Autor/Regisseur (1926-1992).

Namenstage: Sixtus, Kajetan, Afra, Donatus, Albert, Juliana, Digna, Konrad, Vinzenz, Stephan, Cassian.