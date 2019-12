Unter Samstag, 7. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1609: Der Erzbischof von Mailand, Kardinal Federico Borromeo, gründet die "Biblioteca Ambrosiana".

1804: Das Patent von Kaiser Franz über die Errichtung des Erbkaisertums Österreich wird in Wien kundgemacht. Der letzte römisch-deutsche Kaiser Franz II. wird als Franz I. Kaiser von Österreich.

1909: Uraufführung des Schauspiels "Liliom" von Franz Molnar im Lustspieltheater Vígszínház in Budapest.

1929: Durch eine vom Parlament beschlossene Verfassungsänderung wird in Österreich die Volkswahl des Bundespräsidenten eingeführt. (Sie kommt erst 1951 erstmals zur Anwendung).

1949: Nach ihrer Niederlage im Bürgerkrieg gegen die Kommunisten verlegt die national-chinesische Regierung von Marschall Tschiang Kai-schek ihren Sitz auf die Insel Taiwan (Formosa).

1974: Der nach einem vom griechischen Militärregime gesteuerten Putsch geflüchtete zypriotische Präsident Erzbischof Makarios III. kehrt nach fünfmonatigem Exil in sein Land zurück.

1994: In Namibia finden die ersten Präsidenten- und Parlamentswahlen seit der Unabhängigkeit des Landes (1990) statt. Der amtierende Staatspräsident Sam Nujoma erreicht 76,3 Prozent der Stimmen.

2004: Drei Jahre nach dem Sturz der radikalislamischen Taliban und zwei Monate nach der Präsidentenwahl in Afghanistan wird Hamid Karzai als erstes frei gewähltes Staatsoberhaupt des Landes vereidigt.

2004: Nach Griechenland gerät nun auch Italien wegen zweifelhafter Haushaltszahlen ins Visier der EU-Kommission.

2004: Die Nobelpreisrede von Elfriede Jelinek mit dem Titel "Im Abseits" wird in der Bibliothek der Schwedischen Akademie in Stockholm auf Video vorgeführt.



Geburtstage: Marc Monnier, franz. Schriftsteller (1829-1885); Karl Klingler, dt. Violinist (1879-1971); Gabriel Marcel, frz. Philosoph/Dramatiker (1889-1973); Stuart Davis, US-Maler (1894-1964); Mário Soares, portug. Politiker und dreimaliger Premierminister (1924-2017); Herwig Seeböck, öst. Schauspieler und Kabarettist (1939-2011); Robert Kubica, poln. Formel-1-Rennfahrer (1984).

Todestage: Papst Innozenz IV. (Sinisbaldo Fieschi) (Gegenspieler von Kaiser Friedrich II.) (1195-1254); Jan Pawel Woronicz, poln. Dichter (1757-1829); Ferdinand de Lesseps, frz. Diplomat und Erbauer des Suezkanals teils nach Plänen des Österreichers Alois Negrelli (1805-1894); Anton Langer, öst. Schriftsteller (1824-1879); Hans Hartung, dt. Maler (1904-1989); Winfried Scharlau, dt. Journalist (1934-2004).

Namenstage: Ambrosius, Gerbald, Agathon, Fara, Josefa, Gerold, Martin, Urban, Katharina.



Quelle: SN