Unter Montag, 7. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1575: Erzherzog Rudolf von Habsburg, Sohn von Kaiser Maximilian II., wird zum König von Böhmen gewählt und am 22. Dezember im Prager Veitsdom feierlich gekrönt.

1835: Mit der ersten Fahrt der Dampflokomotive "Adler" zwischen Nürnberg und Fürth beginnt in Deutschland das Eisenbahnzeitalter.

1940: Spaniens Diktator General Francisco Franco lehnt einen Kriegseintritt seines Landes an der Seite Hitlers endgültig ab.

1945: Die Arabische Liga appelliert an das britische Parlament, alle Versuche, in Palästina mit Gewalt eine jüdische Mehrheit zu schaffen, zu unterbinden. Sollten die Ziele der Zionisten Wirklichkeit werden, würde die arabische Bevölkerung das Recht verlieren, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden.

1950: Die ersten der nach Süden vorstoßenden kommunistischen Truppen erreichen im Koreakrieg den 32. Breitengrad.

1965: Die seit dem Schisma von 1054 bestehenden gegenseitigen Bannsprüche zwischen Rom und Konstantinopel werden von Papst Paul VI. und dem Ökumenischen Patriarchen Athenagoras I. einvernehmlich für nichtig erklärt.

1965: Das Zweite Vatikanische Konzil beschließt das Dokument "Gaudium et Spes".

1970: In Warschau wird der Vertrag über die Normalisierung der Beziehungen zwischen der BRD und Polen unterzeichnet. Bundeskanzler Willy Brandt kniet vor dem Mahnmal für die Nazi-Opfer im ehemaligen Getto von Warschau nieder.

2015: Donald Trump, Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner in den USA, fordert wegen des Massakers von Kalifornien ein Einreiseverbot für alle Muslime in die Vereinigten Staaten. Er löst damit breite Empörung, aber auch Zustimmung unter seinen Anhängern aus.



Geburtstage: Joseph Hyrtl, öst. Mediziner (1810-1894); Nora Minor, öst. Schauspielerin (1910-1995); Eli Wallach, US-Schauspieler (1915-2014); Klaus Behrendt, dt. Schauspieler (1920-2013); Dani Karavan, israel. Künstler (1930); Jean-Claude Casadesus, frz. Dirigent (1935); Karl Korinek, Präsident des öst. Verfassungsgerichtshofes (1940-2017); Kathleen Kuhlmann, US-Opernsängerin (1950); Erhard Riedlsperger, öst. Filmregisseur und Drehbuchautor (1960); Dirk Stermann, dt. Kabarettist (1965); John Terry, brit. Fußballspieler (1980).

Todestage: Clara Haskil, rumän.-schweiz. Pianistin (1895-1960); Robert Graves, brit. Schriftsteller (1895-1985); Thornton Wilder, US-Dramatiker (1897-1975); Peter Mieg, schweiz. Komponist (1906-1990); Horst Bienek, dt. Schriftsteller (1930-1990); Reinaldo Areinas, kuban. Schriftsteller (1943-1990).

Namenstage: Ambrosius, Gerbald, Agathon, Fara, Josefa, Gerold, Martin, Urban, Katharina.

