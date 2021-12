Unter Dienstag, 7. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1876: In Wien wird das Lustspiel "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung" von Christian Dietrich Grabbe uraufgeführt.

1881: Deutsche Erstaufführung der Oper "Hoffmanns Erzählungen", von Jacques Offenbach, im Ringtheater in Wien. Am nächsten Tag wird das Theater durch einen Brand vollständig zerstört.

1891: Luther Gulick, Direktor des YMCA in Springfield, beauftragt den Pädagogen James Naismith mit der Gestaltung eines neuen Hallensports. Da es im Winter beim Football spielen in der Halle oft zu Verletzungen kommt, soll das neue Spiel mit weniger Körperkontakt auskommen. Das erste Basketballspiel startet am 15. Dezember mit dreizehn Regeln, welche am 15. Februar 1892 veröffentlicht werden.

1916: David Lloyd George löst Herbert Henry Asquith als britischer Premierminister ab.

1926: Max Brod setzt sich über den letzten Willen seines Freundes Franz Kafka hinweg und publiziert dessen fragmentarischen Roman "Das Schloss" aus dem Jahr 1922. Kafka hatte testamentarisch die Verbrennung seiner unveröffentlichten Manuskripte verfügt.

1941: Mit einem Überraschungsangriff der japanischen Luftwaffe gegen die US-Kriegsflotte in Pearl Harbor auf der Hawaii-Insel Oahu beginnt der Krieg im Pazifik.

1941: Laut dem vom Chef des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht, Wilhelm Keitel, unterzeichneten "Nacht- und Nebel-Erlass" für die besetzten Länder sind Verhaftete so abzuführen, dass Angehörige nichts über ihren Verbleib erfahren. ("Die abschreckende Wirkung liegt im spurlosen Verschwindenlassen".)

1946: Ein Hotelbrand in Atlanta im US-Staat Georgia fordert 119 Menschenleben.

1951: Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion erhöhen die Besatzungskosten für Österreich.

1971: Die am 19. Mai gestartete sowjetische Sonde "Mars-2" wirft eine Kapsel mit einer Fahne über dem Planeten ab, auf der das Staatswappen der Sowjetunion abgebildet ist.

1971: Zulfikar Ali Bhutto wird pakistanischer Regierungschef.

1976: Der österreichische Diplomat, frühere Außenminister und unterlegene ÖVP-Präsidentschaftskandidat (1971) Kurt Waldheim wird für ein zweites fünfjähriges Mandat als Generalsekretär der Vereinten Nationen wiedergewählt. Im Weltsicherheitsrat enthält sich China der Stimme.

1981: Die NATO-Außenminister unterzeichnen ein Protokoll über den Beitritt Spaniens zu dem Militärbündnis.

2001: In Afghanistan geben die Taliban ihre letzte Bastion Kandahar auf und flüchten in die Berge.

2001: Nahezu ein Jahr nach dem Beginn der flächendeckenden Schnelltests wird in Österreich erstmals ein Rind positiv auf BSE getestet. Der betroffene Hof liegt in Groß Höbarten im Waldviertel, alle anderen Rinder des Hofes werden zehn Tage später getötet.

2006: Österreich will völkerrechtliche Schritte gegen die offizielle Betriebsgenehmigung (Kollaudierung) des tschechischen AKW Temelín prüfen. Prag müsse alle Vereinbarungen des Melker Protokolls und des Brüsseler Abkommens erfüllen, erklärt Umweltminister Josef Pröll (ÖVP). Österreich beharre weiterhin auf der "Nullvariante", also der Stilllegung des umstrittenen AKW.

2011: Der Nationalrat textet die Bundeshymne um. Statt "Heimat bist du großer Söhne" wird ab 1. Jänner "Heimat großer Töchter und Söhne" gesungen. In Strophe drei werden die "Bruderchöre" durch "Jubelchöre" ersetzt.



Geburtstage: Johann Nestroy, öst. Dramatiker/Schauspieler (1801-1862); Arturo Pedretti, schweiz. Maler (1896-1964); Lily Abegg, schweiz. Publizistin (1901-1974); Elisabeth Höngen, dt.-öst. Altistin (1906-1997); Oswald Kneip, öst. Schauspieler (1946-2005).

Todestage: Élie Ducommun, schweiz. Journalist/Politiker; Friedensnobelpreis 1902 (1833-1906); Jeane Kirkpatrick, ehem. UNO-Botschafterin der USA (1926-2006); Gregory Stuart "Greg" Lake, brit. Bassist, Gitarrist, Sänger, Songwriter und Produzent; "Emerson, Lake and Palmer" (1947-2016).

Namenstage: Ambrosius, Gerbald, Agathon, Fara, Josefa, Gerold, Martin, Urban, Katharina.