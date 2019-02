Unter Donnerstag, 7. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1859: Im Katharinenkloster auf dem Sinai stößt der deutsche Theologe Konstantin Tischendorf auf eine vollständige Abschrift des Neuen Testaments aus dem vierten Jahrhundert. Sie ist in griechischer Sprache verfasst. ("Codex Sinaiticus").

1904: Ein Großbrand in der amerikanischen Stadt Baltimore zerstört mehr als 1.500 Häuser.

1929: Der deutsche Arzt Alfred Döblin legt seinen Großstadtroman "Berlin Alexanderplatz" vor.

1934: Blutige Straßenschlachten zwischen rechtsextremen und kommunistischen Demonstranten in Paris (15 Tote und mehr als 900 Verletzte) führen zum Rücktritt von Ministerpräsident Édouard Daladier.

1944: Nach der Ermordung des Gestapo-Chefs von Warschau, Franz Kutschera, durch polnische Widerstandskämpfer werden hundert polnische Geiseln von der deutschen Besatzungsmacht exekutiert, die Leichen zur Abschreckung in den Straßen liegen gelassen.

1949: Die von Nanking nach Kanton geflüchtete nationalchinesische Regierung lehnt eine "kriecherische Kapitulation" ab und weist die Forderung der siegreichen Kommunisten nach Auslieferung bestimmter Kriegsverbrecher zurück.

1954: Das amerikanische Kampfflugzeug Lockheed F-104 "Starfighter" startet zu seinem Jungfernflug. Durch zahlreiche Abstürze kommt es später in Verruf.

1964: Das sowjetische KP-Organ "Prawda" enthüllt, dass von den 1.966 Delegierten des XVII. Parteitags der KPdSU (1934) insgesamt 1.108 unter Stalins Terrorherrschaft liquidiert worden sind.

1964: Tausende Fans bereiten den Beatles in New York einen begeisterten Empfang, der den Kennedy-Flughafen für nahezu fünf Stunden lahmlegt.

1974: Die Karibikinsel Grenada wird ein souveräner Staat im britischen Commonwealth.

1979: Ein durch Schweißarbeiten im Keller verursachter Großbrand zerstört das Wiener Kaufhaus "Gerngross" in der Mariahilfer Straße.

1984: Als erster frei im Weltraum schwebender Mensch bewegt sich der US-Astronaut Bruce McCandless mit Hilfe eines rucksackähnlichen Steuerungsinstruments bis zu 100 Meter außerhalb der Raumfähre "Challenger".

1984: In Israel wird der Karp-Bericht veröffentlicht, der schwere Vorwürfe gegen die jüdischen Siedler und die Besatzungsbehörden im Westjordanland enthält.

1989: Finanzminister Ferdinand Lacina (SPÖ) stellt die zweite Etappe der Steuerreform vor, die unter anderem die Abschaffung der Luxussteuer vorsieht.

1999: Nach dem Tod von König Hussein besteigt dessen ältester Sohn (aus der Ehe mit der Britin Tony Gardiner) als Abdullah II. den jordanischen Haschemiten-Thron.

1999: Im deutschen Bundesland Hessen wird die rot-grüne Landesregierung abgewählt. Die CDU ist stärkste Kraft.



Geburtstage: Sir William Huggins, brit. Astrophysiker (1824-1910); Dimitri Mendelejew, russ. Chemiker (1834-1907); Willy Bogner sen., dt. Sportmodenfabrikant (1909-1977); Hélder Pessoa Câmara (Dom Hélder Câmara), bras. Theologe u. Erzbischof (1909-1999); Edward (Eddie) Fenech Adami, maltes. Polit. (1934); King Curtis, amer. Rockmusiker (1934-1971); Hermann Lause, dt. Schauspieler (1939-2005); Dieter Bohlen, dt. Sänger u. Produzent (1954).

Todestage: Emil Rosenow, dt. Schriftsteller (1871-1904); Daniel Malan, südafrik. Politiker (1874-1959); Friedrich Wallisch, öst. Schriftsteller (1890-1969); Alma Rogge, dt. Schriftstellerin (1894-1969); Erwin Altenburger, öst. Politiker (1903-1984); Ernst Hagen, öst. Schauspieler (1906-1984); Witold Lutoslawski, poln. Komponist (1913-1994); Hussein Bin Talal, König von Jordanien (1935-1999); Josef A. Nowak, öst. Journalist, ehem. APA-Chefredakteur (1940-2009).

Namenstage: Richard, Romuald, Nivard, Ava, Moses, Fidelis, Lukas, Jakob, Wilhelm, Eugenie.

