Unter Montag, 7. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1127: Frau Ava, eine Klausnerin im Umkreis des Klosters Melk, stirbt der Überlieferung nach in Kleinwien bei Göttweig. Die erste namentlich bekannte deutschsprachige Dichterin schrieb Werke religiösen Inhalts: "Leben Jesu", "Vom jüngsten Gericht", "Vom Antichrist", "Von der Gnade des Heiligen Geistes".

1522: Kaiser Karl V. und sein Bruder und Nachfolger Erzherzog Ferdinand von Österreich schließen den Vertrag von Brüssel: Teilung des Hauses Habsburg in eine österreichische und eine spanische Linie.

1792: In Wien wird Domenico Cimarosas Oper "Die heimliche Ehe" uraufgeführt.

1807: Bei der Schlacht von preußisch Eylau (bis 8. Februar), die unentschieden endet, erleidet Kaiser Napoleon I. erstmals empfindliche Verluste. Daraufhin bahnt er Friedensverhandlungen an, um die Preußen von den verbündeten Russen zu trennen.

1812: In Landport kommt Charles Dickens zur Welt. Seine Romane, von denen "Oliver Twist" (1838) und "David Copperfield" (1850) die bekanntesten sind, zeichnen sich durch humorvolle Schilderung origineller Charaktere aus, geißeln jedoch die sozialen Missstände im viktorianischen England.

1882: In Mississippi City wird der erste Boxkampf mit Handschuhen zwischen John Lawrence Sullivan und Paddy Ryan ausgetragen. Sullivan gewinnt und wird der erste offiziell registrierte Boxweltmeister im Schwergewicht.

1902: Lavaglut und glühende Asche des Vulkans Montagne Pelée zerstören auf der französischen Antilleninsel Martinique die Stadt Saint-Pierre. 26.000 Menschen kommen dabei ums Leben.

1907: In Rumänien brechen Bauernunruhen aus, die vom Militär blutig niedergeschlagen werden. 13.000 Menschen werden getötet.

1922: Durch das neue Militärgesetz wird in Ungarn die Stärke der Armee auf 36.000 Soldaten festgesetzt.

1957: Die sowjetische Regierung teilt mit, dass der seit Kriegsende in Ungarn verschollene schwedische Diplomat Raoul Wallenberg 1947 im Moskauer Lubjanka-Gefängnis gestorben sei.

1962: Bei der größten Bergwerkskatastrophe seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland kommen in der Zeche "Luisenthal" in Völklingen im Saarland 299 Menschen ums Leben.

1967: Die US-Armee setzt in Südvietnam erstmals das gefährliche Entlaubungsmittel "Agent Orange" ein. Insgesamt werden mehr als 72 Millionen Liter giftige Herbizide mit 170 Kilogramm Dioxin versprüht. Zu den Langzeitfolgen gehören schwere Missbildungen bei Neugeborenen und hohe Krebsraten.

1967: In der deutschen Bundeswehr legt ein "Haar-Erlass" fest, dass langhaarige Soldaten ein Haarnetz tragen müssen.

1992: Die Außen- und Finanzminister der Europäischen Gemeinschaft unterzeichnen in Maastricht in den Niederlanden den Vertrag über die Gründung einer Europäischen Union.

1992: In Albertville in Frankreich beginnen die XVI. Olympischen Winterspiele.

2007: Der Verkauf des Wiener Traditionsbäckers Ankerbrot an den ehemaligen deutschen Großbäcker und Nordsee-Eigentümer Heiner Kamps platzt. Ankerbrot hat die Verhandlungen mit der IFRC Holding abgebrochen und entschieden, die bisherige Eigentümerkonstellation beizubehalten.

2007: Kinderporno: Innenminister Günther Platter (V) informiert über "den größten Fall von Weitergabe", der je in Österreich aufgedeckt wurde. Über den Server einer Wiener Internetfirma hatten skrupellose Kinderpornoproduzenten ihre abscheuliche "Ware" international angeboten. 2.361 User aus 77 Ländern haben auf die Videodateien zugegriffen, die den schweren Missbrauch mehrerer Kinder zeigen. 23 Verdächtige stammen aus Österreich.



Geburtstage: Johann Nepomuk Vogl, öst. Schriftsteller (1802-1866); Charles Dickens, engl. Erzähler (1812-1870); Juliette Gréco, frz. Sängerin und Schauspielerin (1927-2020); Wendelin Weingartner, öst. Ex-Politiker (1937); Doris Gercke, dt. Schriftstellerin (1937); Garth Brooks, US-Country-Sänger (1962).

Todestage: Frau Ava, dt. Dichterin (um 1060-1127); Rudolf Hans Bartsch, öst. Schriftsteller (1873-1952); Clara Nordström, schwed. Schriftstellerin (1886-1962); Carlos Gurméndez, span. Philosoph (1917-1997); Tzvetan Todorov, bulg-frz. Philosoph, Essayist und Wissenschafter (1939-2017).

Namenstage: Richard, Romuald, Nivard, Ava, Moses, Fidelis, Lukas, Jakob, Wilhelm, Eugenie.