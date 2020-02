Unter Freitag, 7. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1850: Auf dem Firth of Forth in Schottland nimmt die erste Eisenbahnfähre, die 417 BRT große "Leviathan", den Betrieb auf.

1885: Beginn der deutschen Hochseefischerei: "Sagitta", der erste Fischdampfer, läuft in Bremerhaven zur ersten Fangfahrt aus.

1915: Ein Angriff osmanischer Truppen gegen britische Stellungen am Suezkanal schlägt fehl.

1920: Admiral Alexander Koltschak, Führer einer antibolschewistischen Armee im russischen Bürgerkrieg, wird in Irkutsk von nicht kommunistischen Gegnern hingerichtet. Er hatte sich im November 1918 in Sibirien zum Reichsverweser ausrufen lassen.

1930: In Berlin wird der Tonfilm "Liebeswalzer" mit Lilian Harvey und Willy Fritsch uraufgeführt.

1940: In New York City stellt der amerikanische Trickfilmzeichner Walt Disney seine neueste Filmproduktion mit dem Titel "Pinocchio" vor.

1955: Eine Grippewelle erfasst mehrere europäische Staaten. Zehntausende erkranken an der "Influenza B", zahlreiche Schulen müssen geschlossen werden.

1965: Vietnamkrieg: US-amerikanische Kampfflugzeuge greifen erstmals Ziele in Nordvietnam an.

1970: Beginn der Skiweltmeisterschaften in Gröden. Karl Schranz gewinnt den Titel im Riesenslalom.

1975: Als erster UNO-Generalsekretär besucht Kurt Waldheim die DDR.

1985: Im Prozess um die Ermordung des Priesters Jerzy Popiełuszko werden in Toruń (Thorn) vier polnische Sicherheitsbeamte zu Haftstrafen zwischen 14 und 25 Jahren verurteilt.

2000: In Belgrad fällt der jugoslawische Verteidigungsminister Pavle Bulatovic einem Attentat zum Opfer.

2000: In Kroatien wird der Oppositionskandidat Stipe Mesic, ehemaliger Staatspräsident Jugoslawiens vor dessen Auseinanderbrechen, als Nachfolger des verstorbenen Nationalisten Franjo Tudman zum Präsidenten gewählt.

2000: In den USA gibt First Lady Hillary Clinton ihre Kandidatur für den Senat bekannt.

2000: Nach den Sanktionen der EU-14 gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung lässt der portugiesische Präsident Jorge Sampaio seinen geplanten Staatsbesuch in Österreich und die Teilnahme am Wiener Opernball absagen.

2005: Das Vergabeverfahren um den Zuschlag für den Bau des Fußball-EM-Stadions in Klagenfurt wird trotz vorzeitiger Veröffentlichung der Anbieter und ihrer jeweiligen Angebote in einer Kärntner Zeitung fortgesetzt.



Geburtstage: Alfred Adler, öst. Psychologe (1870-1937); Walter Courvoisier, schwz. Komponist (1875-1931); Sinclair Lewis, US-Schriftst.; Nobelpreis 1930 (1885-1951); Paul Nizan, frz. Schriftsteller (1905-1940); Ulf Svante Euler-Chelpin, schwed. Physiologe; Nobelpreis 1970 (1905-1983); Georges-André Chevallaz, schwz. Staatsmann (1915-2002); Herbert Eisenreich, öst. Schriftsteller (1925-1986); Toshihide Maskawa, japan. Physiker; Nobelpreis 2008 (1940); Klaus (Johannes) Behrendt, dt. Schauspieler (1960); James Spader, US-Schauspieler (1960).

Todestage: Josef Schöffel, Bürgermeister von Mödling, "Retter des Wienerwaldes" (1832-1910); Alexander Wassiljewitsch Koltschak, russ. Admiral (1873-1920); Felix Exner-Ewarten, öst. Meteorologe (1876-1930); Igor Kurtschatow, sowj. Physiker (1903-1960); Paul Rebeyrolle, frz. Maler (1926-2005).

Namenstage: Richard, Romuald, Nivard, Ava, Moses, Fidelis, Lukas, Jakob, Wilhelm, Eugenie.

Quelle: SN