Unter Montag, 7. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

49 v. Chr.: Der römische Senat beschließt den Staatsnotstand, um der völligen Machtübernahme Cäsars nach der Niederschlagung des gallischen Aufstands zuvorzukommen. Als Cäsar nach Italien vordringt (Überschreitung des Rubikon), kommt es zum Bürgerkrieg.

1784: Der Franzose Jean-Pierre Blanchard und der Amerikaner John Jeffries überfliegen erstmals den Ärmelkanal in einem Ballon.

1929: In den USA erscheint die Comic-Figur "Tarzan" zum ersten Mal in der Presse.

1934: Nach 140 Sprengstoffanschlägen in verschiedenen Teilen Österreichs innerhalb von nur einer Woche protestiert die Bundesregierung bei der deutschen Reichsregierung gegen die nationalsozialistischen Übergriffe. Berlin verweigert die Annahme der Protestnote.

1949: Ende des ersten israelisch-arabischen Kriegs. In Ägypten werden die Kampfhandlungen eingestellt, Waffenruhe in Palästina.

1989: Der 87-jährige japanische Kaiser Hirohito (gekrönt 1926) stirbt nach langem Siechtum. Der 55-jährige Kronprinz Akihito besteigt als 125. Tenno den Chrysanthementhron und wählt die Regierungsdevise "Heisei" (Vollendung des Friedens).

1999: Im US-Senat beginnt das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Bill Clinton wegen der Lewinsky-Affäre.

2009: Werner Faymann (S) absolviert einen Monat nach seiner Angelobung als Bundeskanzler seinen ersten bilateralen Besuch in der Schweiz.

2009: Der Dritte Nationalratspräsident Martin Graf (F) weigert sich, zwei seiner Mitarbeiter zu entlassen, die beim rechtsradikalen "Aufruhr"-Verlag Produkte bestellt hatten. Graf distanziert sich aber von "Nazidreck".



Geburtstage: Antonín Jaroslav Puchmajer, tschech. Dichter (1769-1820); Eilhard Mitscherlich, dt. Chemiker (1794-1863); Philipp Reis, dt. Physiker/Erfinder des Telefons (1834-1874); Hl. Bernadette (Maria Bernarda Soubirous) (1844-1879); Tassos Papadopoulos, Präsident von Zypern (1934-2008); Nicolas Cage, amer. Schauspieler (1964); Barbara Karlich, öst. Fernsehmoderatorin (1969).

Todestage: Anton Hanak, öst. Bildhauer (1875-1934); Hirohito, Kaiser von Japan (1901-1989).

Namenstage: Valentin, Sigrid, Reinhold, Raimund, Tilman, Isidor, Anno, Virginia, Knud, Artur, Melanie, Julian.

