Unter Dienstag, 7. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1780: In Weimar wird das Schauspielhaus eröffnet.

1795: Die Niederlande werden zur Batavischen Republik nach französischem Muster umgebildet.

1905: Die USA schließen mit der Dominikanischen Republik einen Vertrag, in dem alle Auslandsschulden der Republik übernommen werden. Das Land wird zur Quasikolonie der USA.

1930: Die erste Bildübertragung auf Drahtleitung von Berlin nach London gelingt.

1930: David Ben Gurion und Isaac Ben Zwi gründen die zionistische Arbeiterpartei im britischen Mandatsgebiet Palästina.

1945: Britische Flugzeuge werfen mehr als 1.600 Tonnen Bomben auf die südhessische Stadt Hanau ab.

1955: Zum ersten Mal singt eine Afroamerikanerin - Marian Anderson - eine führende Rolle in der Metropolitan Opera in New York: Ulrica im "Maskenball" von Guiseppe Verdi.

1985: In Genf vereinbaren die Außenminister Shultz (USA) und Gromyko (UdSSR) einen neuen Dialog über Rüstungskontrolle.

1985: Der ORF startet die erste tägliche Kindernachrichtensendung der Welt - die "Mini ZiB".

2015: Frankreich unter Schock: Beim Angriff islamistischer Terroristen auf das Satire-Magazin "Charlie Hebdo" werden zwölf Menschen getötet, darunter mehrere Zeichner und der Chefredakteur. Zwei Tage später stürmt die Polizei ein Versteck der Attentäter und tötet beide Männer.



Geburtstage: Robert Anderson, schott. Schriftsteller (1750-1830); Ludwig III., König von Bayern (1845-1921); Henny Porten, dt. Schauspielerin (1890-1960); Clara Haskil, rumän.-schweiz. Pianistin (1895-1960); Erwin Wickert, dt. Schriftsteller und Dipl. (1915-2008); Helga Schubert, dt. Autorin (1940); Lewis Hamilton, brit. Rennfahrer (1985); Gregor Schlierenzauer, öst. Skispringer (1990).

Todestage: François Fénelon, frz. Theologe (1651-1715); Sir Arthur Keith, schott. Anataom/Anthropol. (1866-1955); Franz Taucher, öst. Journalist (1909-1990); Rod Taylor, austral. Schauspieler (1930-2015).

Namenstage: Valentin, Sigrid, Reinhold, Raimund, Tilman, Isidor, Anno, Virginia, Knud, Artur, Melanie, Julian.

Quelle: SN