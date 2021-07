Unter Mittwoch, 7. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1846: Der Kommandant der US-Streitkräfte an der Pazifikküste, John D. Sloate, hisst in Monterey die Flagge der USA und erklärt das im Besitz Mexikos befindliche Kalifornien zu einem Teil der Vereinigten Staaten.

1926: Mit der Gründung der "Hitlerjugend" schreiben die deutschen Nationalsozialisten ihren Anspruch auf die Erziehung der Jugend fest.

1941: An der Ostfront erreichen deutsche Truppen nach dem Überfall auf die Sowjetunion Berditschew, andere Einheiten überschreiten bei Mogilew den Dnjepr.

1941: US-amerikanische Truppen landen auf Island und übernehmen die Besatzungsaufgaben von den Briten.

1951: Mit der Ausstrahlung einer Show des Senders CBS beginnt in den USA der Siegeszug des Farbfernsehens.

1976: Der Nationalrat beschließt ein Sozialpaket, welches vier Wochen Mindesturlaub und Pflegeurlaub für unmittelbar Verwandte vorsieht.

1976: Das erste Frauenhaus Deutschlands wird in Berlin eröffnet.

1981: Eine ungarische MiG-21 stürzt zwischen Andau und der Grenze zu Ungarn ab und explodiert. Der Pilot kann sich retten.

1986: Ungeachtet internationaler Proteste wird in Malaysia an zwei Australiern das Todesurteil vollstreckt. Sie waren 1983 mit 179 Gramm Heroin festgenommen worden.

1991: Der Irak gibt sein geheimes Atomprogramm zu und begründet es mit der Sorge vor einem amerikanischen Angriff.

1996: Ein Jahr nach der Eroberung der früheren UNO-"Schutzzone" Srebrenica durch die bosnischen Serben beginnen UNO-Experten mit der Aushebung des ersten Massengrabes.



Geburtstage: Carl Lorens, öst. Volkssänger und Wienerliedkomponist (1851-1909); Maximilian Hartmann, dt. Naturphilosoph (1876-1962); Gustav Knuth, dt. Schauspieler (1901-1987); Anton Karas, öst. Komponist (1906-1985); Gian Carlo Menotti, ital.-US-Komponist (1911-2007); Ernst Klett, dt. Verleger (1911-1998); Friedhelm Döhl, dt. Komponist (1936-2018); Joseph "Jo" Siffert, schwz. Autorennfahrer (1936-1971).

Todestage: Tilman Riemenschneider, dt. Bildhauer und Bildschnitzer (um 1460-1531); Johanna Spyri, schwz. Schriftstellerin (1827-1901); Ludwig Heck, dt. Zoologe (1860-1951); Georgi Tschitscherin, sowj. Politiker (1872-1936); Gustav Heinemann, dt. Staatsmann (CDU/GVP/SPD) Bundespräsident 1969-74 (1891-1976); Josef Suk, tschech. Geiger (1929-2011); Rudi Carrell, niederl. Entertainer (1934-2006); August Walla, öst. Maler (1936-2001).

Namenstage: William, Edelburg, Prosper, Willibald, Edda, Guidobald, Firmin, Benedikt, Johannes.