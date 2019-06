Unter Freitag, 7. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1099: Die Kreuzfahrer des 1096 begonnenen Kreuzzugs erblicken Jerusalem.

1494: Im Vertrag von Tordesillas wird mit Zustimmung des Papstes die Neue Welt zwischen Spanien und Portugal aufgeteilt.

1654: Ludwig XIV. wird in Reims zum König von Frankreich gekrönt.

1914: Das 4.000 BRT große Schiff "Alliance" fährt als erster Ozeandampfer durch den Panamakanal.

1919: Die österreichische Nationalversammlung protestiert gegen die Friedensbedingungen von St. Germain.

1939: In Berlin werden Nichtangriffspakte mit Lettland und Estland unterzeichnet.

1939: König Georg VI. und Königin Elisabeth besuchen als erstes regierendes britisches Herrscherpaar die Vereinigten Staaten.

1944: Der belgische König Leopold III. und seine Familie werden nach Deutschland deportiert.

1969: Spanien beschließt, den Landzugang nach Gibraltar zu sperren.

1979: In Dänemark, Großbritannien, Irland und den Niederlanden findet die erste Direktwahl für ein Europäisches Parlament in Straßburg statt.

1984: Vertrag über die arabische Mitfinanzierung des Wiener Konferenzzentrums.

1989: Beim Absturz eines Passagierflugzeuges der Suriname Airways nahe Paramaribo werden 170 Menschen getötet, nur wenige überleben.

2009: Die EU-Wahl bringt in Österreich trotz leichter Verluste die ÖVP mit 30 Prozent auf Platz eins. Die SPÖ rutscht mit 23,7 Prozent auf ein historisches Tief ab, Hans-Peter Martin erobert mit seiner Liste mit 17,7 Prozent überraschend Platz drei noch vor den Freiheitlichen, die ebenfalls deutlich zulegen und 12,7 Prozent erreichen. Trotz Einbußen können die Grünen mit 9,9 Prozent ihre zwei Mandate halten. Das BZÖ verfehlt den Direkteinzug, erhält aber nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon einen Sitz im Europaparlament.



Geburtstage: Franz Anton Maulpertsch (Maulbertsch), öst. Maler dt. Herk. (n.a.A. 8.6.) (1724-1796); Pjotr. Jakowlewitsch Tschaadajew, russ. Philosoph (1794-1856); Knud Rasmussen, dän. Polarforscher (1879-1933); Werner Näf, schwz. Historiker (1894-1959); Elizabeth Bowen, engl. Schriftstellerin (1899-1973); Jessica Tandy, US-brit. Schauspielerin, Oscar-Gewinnerin (1909-1994); Philippe Entremont, franz. Pianist (1934); Peter Monteverdi, schweiz.Automobilherst. (1934-1998).

Todestage: Rudolph Cartier, brit.-öst. Regisseur (1904-1994).

Namenstage: Robert, Gottschalk, Eoban, Dietger, Lukretia, Gottlieb, Klothilde, Adolar, Anita, Anna, Petrus, Antonio.

Quelle: SN