Unter Sonntag, 7. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1850: Kaiser Franz Joseph hebt die Zollgrenze zwischen Ungarn und den übrigen Kronländern auf.

1905: Das norwegische Parlament (Storting) löst die Personalunion mit Schweden.

1920: Hungerdemonstrationen und Plünderungen in Wien. In Graz demonstrieren Hausfrauen gegen hohe Obst- und Gemüsepreise: Zwölf Tote und zahlreiche Verletzte ("Kirschenrummel").

1925: Im Berliner Lessing-Theater wird Arnolt Bronnens Schauspiel "Die Exzesse" uraufgeführt.

1930: Heuschreckenschwärme verwüsten große Teile von Österreich, teilweise ist sogar der Eisenbahnverkehr gestört (bis 3. Juli).

1935: In Berlin wird der Film "Der Himmel auf Erden" mit Heinz Rühmann und Lizzi Holzschuh uraufgeführt.

1945: In London wird die Oper "Peter Grimes" von Benjamin Britten uraufgeführt.

1945: Der Landesausschuss für Kärnten wird von der britischen Militärregierung ernannt.

1950: Im Bundeskanzleramt wird eine Dienststelle für Auswärtige Angelegenheiten errichtet, die Keimzelle des künftigen Außenministeriums.

1955: Der österreichische Nationalrat nimmt einstimmig den Staatsvertrag und die Neutralitätserklärung an.

1965: Bei einem Grubenunglück im bosnischen Kohlerevier Kakanj kommen 124 Bergleute ums Leben.

1970: Die Schweizer Stimmbürger verwerfen in einem Referendum das 2. Volksbegehren gegen die Überfremdung (Schwarzenbach-Initiative).

1980: In Garmisch-Partenkirchen heiraten die Ski-Olympiasiegerin Rosi Mittermaier und der Skirennläufer Christian Neureuther.

1990: Auf dem Gipfeltreffen der sieben Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts werden radikale Änderungen der Bündnisstruktur angekündigt.

1990: Nach dem Tod des Patriarchen Pimen wird Metropolit Alexi (mit bürgerlichem Namen Ridiger - eigtl. v. Rüdiger), ein Este baltendeutscher Abstammung, zum neuen Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche gewählt und nimmt den Namen Alexi II. an.

1990: Nach dem Bekanntwerden von Unregelmäßigkeiten legt Altbundespräsident Rudolf Kirchschläger den Ehrenschutz über die SPÖ-nahe "Volkshilfe" zurück.

2010: Der Euro-Rettungsschirm in Höhe von 440 Milliarden Euro zur Rettung kriselnder Euro-Staaten ist einsatzbereit. Die Aktiengesellschaft "European Financial Stability Facility" nach Luxemburger Recht wird von den Finanzministern der Euro-Zone offiziell gegründet. Mit Unterstützung des Internationalen Währungsfonds (IWF) von 250 Milliarden und der EU mit 60 Milliarden wiegt der Euro-Schutzschirm 750 Milliarden Euro.

2010: Der bisherige Verbund-Manager Christian Kern tritt sein Amt als Chef der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB-Holding AG) an und löst damit Peter Klugar ab.



Geburtstage: Charlotte, Kaiserin von Mexiko, Erzherzogin von Österreich, geb. Prinzessin von Belgien (1840-1927); Leopold von Auer, ungar. Violonist (1845-1930); Georges Marchais, franz. KP-Politiker (1920-1997); Karl Hodina, öst. Maler/Komp./Sänger (1935-2017); Walter Nettig, öst- Wirtschaftspolitiker (1935); Tom Jones, brit. Popsänger (1940); Wolfgang Schüssel, öst. Politiker (1945); Damien Hirst, britischer Künstler (1965); Ed Moses, US-Schwimmer (1980).

Todestage: Friedrich Wilhelm III., König von Preußen (1770-1840); Ida Kerkovius, dt. Malerin (187-1970); Edward Morgan Forster, engl. Schriftst. (1879-1970); Richard Billinger, öst. Schriftsteller (1890-1965); Henry Miller, US-Autor (1891-1980); Ernst Bär, Ex-Direktor d. Bregenzer Festsp. (1919-1985); Christopher Lee, engl. Schauspieler (1922-2015).

Namenstage: Robert, Gottschalk, Eoban, Dietger, Lukretia, Gottlieb, Klothilde, Adolar, Anita, Anna, Petrus, Antonio.

Quelle: SN