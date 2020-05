Unter Donnerstag, 7. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1775: Österreich annektiert die Bukowina, die bis dahin unter türkischer Oberhoheit gestanden war. (1786 mit Galizien vereinigt, 1849 eigenständiges Kronland).

1850: Der Schweizer Franken wird durch Bundesgesetz eingeführt. Die eidgenössische Münzeinheit teilt sich in hundert Rappen.

1895: Aleksander S. Popow verwendet erstmals die von ihm erfundene Funkantenne und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Radios.

1915: Das britische 32.000-BRT-Passagierschiff "Lusitania" mit 1.900 Reisenden an Bord wird auf dem Weg von New York nach Liverpool von einem deutschen U-Boot vor der südirischen Küste versenkt. Unter den 1.198 Toten befinden sich 128 US-Bürger.

1925: Der Sturz von Ministerpräsident Édouard Herriot und seines linksgerichteten Kabinetts durch die konservative Senatsmehrheit löst in Frankreich eine längere Regierungskrise aus.

1940: Das britische Unterhaus entzieht Premierminister Neville Chamberlain das Vertrauen. Der Regierungschef bietet König Georg VI. den Rücktritt an.

1945: Um 02.41 Uhr unterzeichnet Generaloberst Jodl die Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht im Hauptquartier General Eisenhowers in Reims. Die Zeremonie wird am 9. Mai im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst wiederholt.

1945: Das noch aus 220.000 Mann bestehende kroatische Marionettenheer zieht sich auf österreichisches Gebiet zurück.

1945: Erhebung in Prag - amerikanische und sowjetische Truppen sind im Anmarsch.

1955: Die Außenminister der sieben Länder der Westeuropäischen Union treten zur konstituierenden Sitzung des WEU-Rates zusammen.

1955: Im Wiener Akademietheater hat Franz Theodor Csokors "Caesars Witwe" Premiere.

1960: Leonid Breschnjew wird als Nachfolger des zurückgetretenen Marschalls Kliment Woroschilow neues Staatsoberhaupt (Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets) der Sowjetunion. Er bekleidet das Amt bis 1964, wird dann als Nachfolger von Nikita Chruschtschow Parteichef und ab 1977 bis zu seinem Tod 1982 auch wieder Staatschef.

1990: In Wien wird nach einem missglückten Coup die lang gesuchte GTI-Bande in Form eines Brüder-Trios geschnappt, auf deren Konto zahlreiche Überfälle auf Banken und Geldtransporte gehen.

1995: Der Chef der Neogaullisten, Jacques Chirac, wird zum französischen Staatspräsidenten gewählt. Er schlägt in der Stichwahl den Sozialisten Lionel Jospin und wird als Nachfolger von François Mitterrand fünfter Staatschef der seit 1958 bestehenden Fünften Republik.

2000: "Hump-Dump-Affäre": Auf dem Wiener FPÖ-Parteitag meint Landesparteichef Hilmar Kabas, dessen Minister-Ernennung Bundespräsident Thomas Klestil abgelehnt hatte, das Staatsoberhaupt habe sich "wie ein Lump" benommen und sei eine "Schande". Später korrigiert sich Kabas: er habe "so etwas wie Hump oder Dump" gesagt.

2000: Im spanischen Baskenland wird ein Journalist der Zeitung "El Mundo" von der Terrororganisation ETA ermordet.

2005: Prinz Harry beginnt seine Militärausbildung standesgemäß. Bevor ihn sein Vater Prinz Charles nach Sandhurst bringt, betrinkt er sich ordentlich in einem noblen Londoner Nachtclub. In den folgenden Wochen zeichnet sich der angehende Offizier nicht gerade durch körperliche Fitness aus.

2010: Die Partei der burmesischen Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi wird offiziell aufgelöst. Die "Nationale Liga für Demokratie" (NLD) hatte Ende März angekündigt, dass sie die geplanten Parlamentswahlen boykottieren werde. Grund dafür sind die neuen Wahlgesetze, welche die Militärjunta beschlossen hat. Demnach darf niemand, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, einer Partei angehören. Suu Kyi verbrachte jedoch 15 der vergangenen 20 Jahre unter Hausarrest oder im Gefängnis. Weil die NLD die Friedensnobelpreisträgerin nicht ausschließen wollte, wird die Partei aufgelöst.



Geburtstage: Gerard van Swieten, öst. Mediziner niedl. Herk., Leibarzt und Berater von Kaiserin Maria Theresia (1700-1772); Peter Iljitsch Tschaikowski, russ. Kompon. (1840-1893); Wolf Schneider, dt. Journalist (1925); Horst Bienek, dt. Schriftsteller (1930-1990); Angela Carter, engl. Schriftstellerin (1940-1992); Elisabeth Gürtler-Mauthner, öst. Unternehmerin (1950); Almudena Grandes, span. Schriftstellerin (1960).

Todestage: Antonio Salieri, ital. Komponist, Hofkapellmeister in Wien (1750-1825); Caspar David Friedrich, dt. Maler (1774-1840); Charles Sheeler, US-Maler (1883-1965); Martin Beheim-Schwarzbach, dt. Schriftst. (1900-1985); Gyula (Julius) Háy, dt.-ungar. Dramatiker (1900-1975); Gertrud Schmirger, öst. Schriftstellerin (1900-1975); Bertha ("Chippie") Hill, US-amer. Blues-/Jazzsängerin (1905-1950); Douglas Fairbanks jr., US-Schausp. (1908-2000); Jean Carrière, frz. Schriftsteller (1928-2005); Dawn Addams, brit. Schauspielerin (1930-1985).

Namenstage: Gisela, Notker, Gottfried, Helga, Stanislaus, Benedikt, Silke, Olga, Gernot, Gisela, Rosa.

Quelle: SN