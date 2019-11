Unter Donnerstag, 7. November, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1914: In der chinesischen Küstenprovinz Schantung (Shandong) kapituliert die deutsche Garnison in Tsingtau (Qingdao) im "Pachtgebiet" Kiautschau (Jiaozhou) nach 43-tägiger Belagerung vor den Japanern. Der österreichisch-ungarische Kreuzer "Kaiserin Elisabeth" wird von der Besatzung im Hafen von Tsingtau versenkt.

1939: König Leopold III. von Belgien und die niederländische Königin Wilhelmina bieten Deutschland, Großbritannien und Frankreich ihre Guten Dienste für die Vermittlung eines Friedens an.

1949: In der DDR wird erstmals die neue Nationalhymne "Auferstanden aus Ruinen ..." gesungen.

1969: Eine Explosion in einer südafrikanischen Goldmine fordert 65 Todesopfer und 30 Verletzte.

1969: Überraschender Vergleich in den Zivilprozessen des ÖGB gegen die Kronen Zeitung.

1989: Die DDR-Regierung mit Ministerpräsident Stoph an der Spitze erklärt ihren Rücktritt.



Geburtstage: Leo Trotzki, sowj. Revolutionär/Politiker (1879-1940); Eric Kandel, US-amer. Neurobiologe öst. Hrkft., Nobelpreis 2000 (1929).

Todestage: Willibrord, angelsächsischer Missionar (658-739); Hans v. Euler-Cheplin, dt. Chemiker und Nobelpreisträger 1929 (1873-1964); Zdenko v. Kraft, öst. Schriftsteller (1886-1979); Helene Thimig, öst. Schauspielerin (1889-1974); Richard Sorge, dt. Journ. und Geheimagent (1895-1944).

Namenstage: Engelbert, Malachias, Willibrord, Brünhilde, Ernst, Karina, Peter, Florentius, Rufus.

Quelle: SN