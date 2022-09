7. September 1987: DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker besucht die BRD und wird in Bonn mit militärischen Ehren begrüßt

Unter Mittwoch, 7. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1812: "Schlacht von Borodino". Die Grande Armée besiegt unter großen Verlusten die russische Armee unter Marschall Michail Illarionowitsch Kutusow in einer der blutigsten Schlachten des 19. Jahrhunderts. Kaiser Napoleon I. trifft am 14. September kampflos in der vollständig geräumten Stadt Moskau ein, welche einen Tag später durch einen Brand fast völlig zerstört wird.

1822: Brasilien proklamiert seine Unabhängigkeit von Portugal.

1917: In Wahn bei Köln werden der Heizer Albin Köbis und der Matrose Max Reichpietsch wegen "vollendeter kriegsverräterischer Aufstandserregung" durch Erschießen hingerichtet.

1917: Österreichisch-ungarischer Luftangriff auf Venedig.

1917: Putsch des russischen Armee-Oberkommandierenden General Kornilow gegen die Kerenski-Regierung.

1917: Die sozialistischen Minister verlassen die französische Regierung, Ministerpräsident Alexandre Ribot muss zurücktreten. Der Radikale Paul Painlevé wird neuer Premier.

1962: Wegen eines misslungenen Attentats auf den französischen Präsidenten General de Gaulle werden in Troyes sechs Personen zu Zuchthausstrafen zwischen zehn Jahren und lebenslänglich verurteilt.

1977: Die Präsidenten der USA und Panamas, Jimmy Carter und Omar Torrijos, unterzeichnen in Washington den neuen Panamakanal-Vertrag. Panama soll dadurch bis zum Ende des Jahrhundertsdie alleinige Kontrolle über die Wasserstraße erhalten.

1987: Nach siebeneinhalb Monaten Geiselhaft im Libanon wird der deutsche Siemens-Techniker Alfred Schmidt freigelassen.

1987: DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker besucht die BRD und wird in Bonn mit militärischen Ehren begrüßt.

2002: Machtkampf in der FPÖ: Auf der Knittelfelder Delegiertenversammlung wird ein zwischen Parteichefin Susanne Riess-Passer und ihrem Vorgänger Jörg Haider ausgehandeltes Kompromisspapier buchstäblich zerrissen. Ein Sonderparteitag wird für Jänner 2003 angesetzt.

2007: Papst Benedikt XVI. startet seinen dreitägigen Österreich-Besuch, der vor allem von Dauerregen gekennzeichnet ist. Für Aufregung sorgt am ehesten eine missverständliche Äußerung des Heiligen Vaters zur Fristenlösung. Besucht werden vom Papst Wien, Mariazell und Heiligenkreuz.

2007: Erstmals seit drei Jahren wendet sich Al Qaida-Führer Osama bin Laden mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit. Er prophezeit den Vereinigten Staaten ein Scheitern im Irak und ruft die amerikanische Bevölkerung auf, zum Islam überzutreten.



Geburtstage: John Pierpont Morgan d.J., US-Bankier (1867-1943); Albert Bassermann, dt. Schauspieler (1867-1952); Edith Sitwell, brit. Schriftstellerin (1887-1964); David Packard, US-Unternehmer und Politiker; 1939 Gründung des Technologiekonzerns "Hewlett-Packard" mit Bill Hewlett (1912-1996); Sir John Cornforth, austral.-brit. Chemiker; Nobelpreis 1975 (1917-2013); Sir John Paul II. Getty, brit. Milliardär und Philanthrop (1932-2003); Johann Hatzl, öst. Politiker (1942-2011); Cornelius Kolig, öst. Maler, Bildhauer, Installations- und Objektkünstler (1942); Natalia Wörner, dt. Schauspielerin (1967).

Todestage: Johanna Plantagenet, Prinzessin von England, Königin von Schottland 1331-1362 (1321-1362); Sully Prudhomme, frz. Dichter; Literaturnobelpreis 1901 (1839-1907); Karen Blixen, dän. Schriftstellerin (1885-1962); Rex Stewart, US-Jazzmusiker (1907-1967); Uziel Gal, israel. Erfinder der "Uzi"-Maschinenpistole (1923-2002); Mobutu Sese Seko, zaires. Diktator (1930-1997); Willi Gruber, öst. Politiker (SPÖ), St. Pöltner Bürgermeister (1930-2012).

Namenstage: Otto, Regina, Ralph, Stefan, Hildeward, Judith, Johannes, Markus, Melchior, Dietrich, Columba.