Unter Samstag, 7. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1664: Die niederländischen Territorien Nordamerikas gehen mit der Kapitulation des letzten Generalgouverneurs Petrus Stuyvesant in englischen Besitz über. (Neu-Amsterdam erhält im Oktober den Namen "New York".)

1944: Rumänien erklärt Ungarn den Krieg.

1949: In Bonn konstituieren sich der erste Deutsche Bundestag und der Bundesrat. Der Bundestag wählt Erich Köhler (CDU) zu seinem Präsidenten, der Bundesrat den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Karl Arnold (CDU).

1964: Kongolesische Rebellen rufen in dem am 5. August von ihnen eroberten Stanleyville im heutigen Zaire die "Volksrepublik Kongo" aus.

1974: Portugal und die Freiheitsbewegung Frelimo vereinbaren im Lusaka-Vertrag die Unabhängigkeit von Mozambique für Juni 1975.

1989: Nach einer Aussprache mit dem EG-Verkehrskommissar Karel van Miert fixiert Verkehrsminister Streicher endgültig den Beginn des Nachtfahrverbotes für "laute" Lkw mit 1. Dezember.

1999: Bei einem Erdbeben im Norden von Athen kommen 143 Menschen ums Leben.



Geburtstage: Karoline Pichler, geb. von Greiner, öst. Schriftstellerin (1769-1843); Elia Kazan, griech.-US Schriftsteller/Regisseur (1909-2003); James Alfred Van Allen, US-Physiker (1914-2006); Andreas Maurer, öst. Politiker (1919-2010); Michael Guttenbrunner, öst. Schriftsteller (1919-2004); S. David Griggs, US-Astronaut (1939-1989); Gloria Gaynor, US-Popsängerin (1949).

Todestage: Liam O'Flaherty, ir. Schriftsteller (1896-1984); Terence Young, brit. Filmreg. (James Bond) (1915-1994).

Namenstage: Otto, Regina, Ralph, Stefan, Hildeward, Judith, Johannes, Markus, Melchior, Dietrich, Columba.



Quelle: SN